Minuut stilte en rouwbanden bij finale tussen Ajax en Manchester United

Voorafgaand aan de eindstrijd is er een minuut stilte in de Friends Arena. Bovendien is het optreden vooraf van het Zweedse muziekduo Axwell Ingrosso geschrapt en zal zowel Ajax als United met rouwbanden spelen.

Bij de aanslag maandag na een concert van Ariana Grande in de Manchester Arena kwamen 22 mensen om en raakten tientallen mensen gewond. United herdacht de slachtoffers dinsdagochtend ook al met een minuut stilte voorafgaand aan de training in Manchester.

Ajax volgde dat voorbeeld dinsdagavond voorafgaand aan de oefensessie in het stadion in Stockholm. Trainer Peter Bosz zei kort daarvoor op zijn persconferentie dat de glans van de wedstrijd is door de gebeurtenis in Manchester.

"Het had een voetbalfeest moeten worden, maar dat wordt nu overschaduwd", aldus de 53-jarige Apeldoorner.

Mourinho

United besloot de persconferentie van José Mourinho te schrappen vanwege de aanslag. De Portugees vertelde op de website van de Engelse club wel over de impact van de terroristische daad.

"We kunnen nergens anders aan denken dan de slachtoffers en hun families", aldus Mourinho, die aan de andere kant denkt dat mensen kracht halen uit de vreselijke gebeurtenis. "Hoewel ik hier pas een jaar werk, ken ik de mensen uit Manchester goed genoeg om te weten dat ze er samen de schouders onder zullen zetten."

De finale tussen Ajax en Manchester United begint woensdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Sloveense arbiter Damir Skomina.