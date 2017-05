Bosz wil ook in finale tegen United eigen spel spelen met Ajax

"We zijn in de finale gekomen met een bepaalde manier van spelen en dat is ook onze kracht. Dat willen we niet ineens anders doen in de eindstrijd", aldus Bosz dinsdagavond op zijn persconferentie in de Friends Arena in Stockholm, waar de finale gespeeld wordt.

De trainer beseft wel dat het moeilijk wordt om het spel te maken, omdat United op papier meer kwaliteit lijkt te hebben. "Het romantische beeld is misschien dat wij aanvallen en zij verdedigen. Of dat daadwerkelijk zo is hangt van de kracht van United af."

"De speelstijlen zijn in ieder geval verschillend en we zullen zien welke speelstijl morgen de sterkste is."

Zenuwen

United heeft met onder meer Paul Pogba en Wayne Rooney meerdere spelers in de selectie die eerder grote finales speelden. Ajax heeft die spelers niet en dus lijkt bij de Amsterdammers de spanning een rol te kunnen gaan spelen.

"Het is logisch dat mijn spelers zenuwen hebben", vindt Bosz. "Als ze voor zo'n wedstrijd geen zenuwen voelen dan moeten ze naar de dokter. Zenuwen zijn alleen maar goed, we moeten er alleen voor waken dat het niet doorslaat."

In de aanloop naar de finale heeft Bosz zijn voorbereiding daarom zo gewoon mogelijk gehouden. "We doen alles hetzelfde als altijd. En morgen moeten mijn spelers ook hetzelfde doen als in de eerdere wedstrijden. Dan kan het goedkomen."

De finale tussen Ajax en United begint woensdag om 20.45 uur in de Friends Arena en staat onder leiding van de Sloveense arbiter Damir Skomina.