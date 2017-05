Stevens benadrukt 'slechts adviserend' aan de slag te gaan bij Roda

De 63-jarige Stevens gaat de rest van de technische staf de komende dagen assisteren wanneer Roda zich voorbereidt op het cruciele tweeluik met Jupiler League-club MVV Maastricht om een plek in de Eredivisie

Hij heeft aangegeven dat hij tegen MVV niet op de bank wil zitten. De assistent-trainers Rick Plum en René Trost en keeperstrainer Robert-Jan Zoetmulder voeren dan de regie.

"Ik probeer mijn ervaring over te brengen op de groep. Maar het is niet een kwestie dat ik Roda JC door de finale loods. Het is een kwestie dat we dat samen gaan doen", zei Stevens volgens het AD later dinsdag op een persconferentie.

"Daarin ben ik slechts adviserend. Ik doe het om de club te helpen. We doen het samen, we zijn een team. Er is geen hiërarchie in wie dan ook."

Stevens was eerder in twee periodes hoofdtrainer van Roda. Daana werkte hij bij onder meer Schalke 04, Hamburger SV, PSV, Red Bull Salzburg en VfB Stuttgart.

Vergoossen

Oud-trainer Sef Vergoossen, die zich in oktober vorig jaar als adviseur aan Roda verbond, doet door de komt van Stevens een stapje terug.

"Huub trekt zijn eigen plan en ik ga daar niet doorheen fietsen. Ik blijf zeker nog bij Roda betrokken, maar ben er niet meer vier, vijf keer in de week. Als Roda mij nodig heeft dan kunnen ze een beroep op me doen."

Het op non-actief zetten van Anastasiou verraste Vergoossen. "De laatste maanden is nooit gesproken over het functioneren van de trainer. Nu de nood hoog is en er weinig vertrouwen was, heeft de directie zijn verantwoordelijkheid genomen. Ik ben daarbij niet betrokken geweest."

Roda beleeft een roerig jaar. Eind januari maakte zakenman Aleksei Korotaev zijn entree in Kerkrade, maar begin deze maand bleek dat de zakenman al een paar maanden in Dubai in de gevangenis zit voor het uitschrijven van een ongedekte cheque.

MVV en Roda treffen elkaar donderdag eerst in Maastricht. Drie dagen later is de return in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. De andere finale in de play-offs gaat tussen NEC en NAC Breda.