Spits Miedema verruilt Bayern München na drie jaar voor Arsenal

Vorige week werd al bekend dat de 20-jarige Miedema na drie jaar zou vertrekken bij de Duitse topclub. Arsenal maakt niet bekend voor hoeveel jaar de Oranje-international tekent.

"Vivianne is een topaanwinst voor deze club en is één van de beste jonge aanvalsters ter wereld", zegt Arsenal-trainer Pedro Martinez Losa. "Dat we zo'n talent aantrekken laat onze ambitie zien."

Bij Arsenal treft Miedema de Nederlanders Sari van Veenendaal, Dominique Janssen en Daniëlle van de Donk.

Kampioen

In haar eerste twee jaar in Duitsland werd Miedema kampioen met Bayern. Bij het tweede kamioenschap had ze met veertien doelpunten een belangrijk aandeel in het succes.

Miedema kon langer in München blijven, maar was naar eigen zeggen toe aan iets nieuws. Ook landgenoot Stefanie van der Gragt vertrok bij Bayern.