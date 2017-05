Ook België voert komend seizoen videoarbiter in

Iedere club speelt drie thuis- en drie uitwedstrijden met aanwezigheid van de videoscheids, meldde de Belgische voetbalbond KBVB dinsdag.

"De scheidsrechter blijft de volledige autoriteit behouden. Alleen bij honderd procent duidelijke fouten kan de videoassistent de scheidsrechter op de hoogte brengen, maar dan nog zal de scheidsrechter uiteindelijk beslissen", aldus directeur Koen De Brabander van de Belgische voetbalbond.

Als de videoscheids vaststelt dat een doelpunt, strafschop of rode kaart onterecht is gegeven of niet is toegekend, brengt hij de scheidsrechter op de hoogte.

In steeds meer landen wordt geëxperimenteerd met de videoscheidsrechter. Afgelopen seizoen was het hulpmiddel al in het Nederlandse voetbal actief in de bekercompetitie en play-offwedstrijden.

Vanaf het seizoen 2018/2019 zal er bij alle duels in de Eredivisie gebruik worden gemaakt van de videoarbiter. Ook tijdens het WK 2018 in Rusland wordt de videoref ingezet.