Directeur Collard hoopt dat Stevens selectie Roda JC impuls kan geven

"Als ik in de ogen van Huub kijk, krijg ik een heel goed gevoel", zegt algemeen directeur Wim Collard tegen FOX Sports. "Daar zit spirit, persoonlijkheid en drive in. Hij heeft de warmte om een arm over de schouders te leggen van de spelers die dat nu nodig hebben."

Stevens zal deze week aanwezig zijn op de trainingen van Roda, maar hij neemt tijdens de wedstrijden niet plaats in de dug-out. Rick Plum, René Trost en Robert-Jan Zoetmulder, die als assistenten van Anastasiou werkten, nemen de coaching op zich.

"Huub moet nu eerst het teamgevoel terugbrengen. We weten dat de spelers van Roda kunnen voetballen, het belangrijkste is nu om ze samen te laten voetballen", aldus Collard.

De komst van Stevens werd volgens de directielid razendsnel geregeld. "We hebben gisteren voor het eerst contact gehad en vanochtend voor het eerst samen gezeten."

Roda speelt donderdag en zondag in de play-offs tegen streekgenoot MVV Maastricht om een plaats in de Eredivisie. De ploeg uit Kerkrade eindigde in het reguliere seizoen als zeventiende in de Eredivisie en rekende in de eerste ronde van de play-offs om promotie/degradatie moeizaam af met Helmond Sport.

Anastasiou

Hoewel Roda het hele seizoen in degradatiezorgen verkeerde, besloot de directie pas na de dubbele confrontatie met Helmond Sport om Anastasiou op non-actief te stellen. "We hebben lange tijd de trainer in bescherming genomen. We hadden het volste vertrouwen dat deze groep het zou redden", verklaart Collard.

"Na de wedstrijd van afgelopen zondag is het bij ons in een stroomverslnelling gekomen. Wij als directie hebben in samenspraak met de raad van commissarissen en Frits Schrouff (grootaandeelhouder, red.) een besluit genomen. We moeten de bakens verzetten om het schip in veilige haven te loodsen."

Volgens Collard begrijpt Anastasiou de maatregel. "Yannis besefte ook dat er iets moest gebueren. Waarmee bereik je nog een effect in de groep? Dan is het heel makkelijk om de trainer niet de laatste wedstrijden te laten leiden."

"We merkten met zijn allen, ik denk het hele stadion, dat deze groep nu iets anders nodig heeft. We hopen dat met de komst van Huub Stevens te realiseren."

Donderdag om 19.45 uur treffen MVV en Roda elkaar in Maastricht. Zondag om 14.30 is de return in Kerkrade.