Ajax is aanvallendste én hardste ploeg in Europa League

De twee finalisten hebben met afstand de meeste doelpogingen gewaagd. Ajax leidt dat klassement met maar liefst 225 schoten in veertien wedstrijden, Manchester United volgt met 208. Van die pogingen waren 95 (voor Ajax) en 76 (voor United) ook daadwerkelijk op doel. De Amsterdammers maakten tot nu 24 doelpunten in de Europa League, slechts één minder dan koploper RC Genk.

Bertrand Traoré (38) en Hakim Ziyech (37) zijn verantwoordelijk voor de meeste doelpogingen van Ajax. Ook Amin Younes (27) en Kasper Dolberg (21) staan hoog genoteerd in het klassement van alle spelers in de Europa League dit seizoen. United-middenvelder Paul Pogba is de speler met het hoogste aantal doelpogingen. Van zijn liefst 42 schoten, gingen er slechts elf op doel. Zlatan Ibrahimovic kwam tot veertig doelpogingen.

Passes

Manchester United heeft in totaal wel veruit de meeste succesvolle passes verzonden dit seizoen, maar liefst 6702 keer vonden de 'Mancunians' elkaar op het veld. Ajax staat op die ranglijst derde, met 5142 aangekomen passes. Qua precisie bevinden beide ploegen zich echter in de middenmoot. Bij United kwam 88 procent van de passes aan, bij Ajax 85 procent.

Dat bij United veel om Pogba draait, wordt wel duidelijk aan het feit dat hij met 953 stuks veruit de meeste passes verstuurde van alle spelers. Ploeggenoot Ander Herrera staat ook in de top drie van dat klassement, maar heeft met 610 passes ruime achterstand op de Fransman.

Bij Ajax probeerde Davinson Sanchez het vaakst een ploeggenoot te bereiken (508), gevolgd door Nick Viergever (483).

Overtredingen

Naast de meeste schoten zijn de Ajacieden ook verantwoordelijk voor de meeste overtredingen in de Europa League dit seizoen. De Amsterdammers werden 236 keer teruggefloten door de scheidsrechter, bijna 50 maal vaker dan de nummer twee op die lijst, Schalke 04.

De nummer twee van de Eredivisie kreeg mede daardoor ook veruit de meeste kaarten, 45 gele en maar liefst vier rode. Hakim Ziyech, Kenny Tete, Joël Veltman en Nick Viergever werden dit seizoen in de Europa League al van het veld gestuurd. Veltman kreeg van alle spelers in de Europa League tevens de meeste gele kaarten (zes).

United kreeg 'slechts' 21 keer geel en twee keer rood, maar die twee rode kaarten gingen wel naar dezelfde speler: Eric Bailly. De tweede rode prent kreeg de Ivoriaan in de tweede halve finale tegen Celta de Vigo, waardoor de verdediger geschorst is voor de finale. Nick Viergever zal weten hoe dat voelt, want ook hij mist de finale, door een rode kaart in de tweede halve finale tegen Olympique Lyon.

Rendement

Door een knieblessure mist ook Zlatan Ibrahimovic de finale en de cijfers tonen aan wat voor aderlating dat is voor Manchester United. De Zweed produceerde dit seizoen vijf goals en vier assists in de Europa League, allebei het hoogste aantal voor een speler van de 'Mancunians'. Marcus Rashford komt met twee goals en vier assists nog het meest dichtbij.

Bij Ajax heeft Kasper Dolberg nog een kans om zich tot topscorer van de Europa League te kronen. De 19-jarige Deen vond al zes keer het net. Alleen Giuliano (FC Zenit, acht), Edin Dzeko (AS Roma, acht) en Aritz Aduriz (Athletic Bilbao, zeven) scoorden vaker tijdens het toernooi. Hakim Ziyech en Bertrand Traoré gaven de meeste assists namens Ajax (vier).