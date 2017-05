Ajax aangekomen in Stockholm voor finale Europa League

Maandag trainde Ajax voor de laatste keer op Nederlandse bodem. Dinsdagavond traint zowel Ajax als United in de Friends Arena, het stadion van de eindstrijd. Daarvoor zal om 18.45 uur Ajax-trainer Peter Bosz met een speler een persconferentie geven.

De selectie van Ajax bestaat uit twintig spelers. Daley Sinkgraven is niet op tijd fit en zal niet in actie komen. Ook de geschorste Nick Viergever, die in de return in de halve finale tegen Olympique Lyon rood kreeg, moet toekijken.

Op de dag van de finale zullen nog twee spelers uit de selectie afhaken bij Ajax, omdat er maar zeven spelers op de bank mogen zitten.

Aanslag

De finale zal deels in het teken staan van de aanslag maandagavond in Manchester bij een popconcert van Ariana Grande waarbij 22 mensen om het leven kwamen. De UEFA neemt geen extra veiligheidsmaatregelen, maar adviseert supporters wel zo vroeg mogelijk in het stadion aanwezig te zijn vanwege de controles.

De Europese bond meldt verder dat er geen enkele aanwijzing is dat de finale doelwit is van een terroristische aanslag, maar wel dat de veiligheidsvoorschriften streng zijn.

"De UEFA werkt al maanden in nauwe samenwerking met de plaatselijke autoriteiten en de Zweedse voetbalbond toe naar de finale. Een terreuraanslag is daarbij steeds meegenomen in de veiligheidsmaatregelen en die zijn aangescherpt na de aanslagen in april in Stockholm'', aldus de bond.

Geen presconferentie

Bij die aanslag in de Zweedse hoofdstad op 7 april reed een terrorist met een vrachtwagen in een grote winkelstraat van de Zweedse hoofdstad op voetgangers in en ramde ten slotte een warenhuis. Vijf mensen kwamen om. Aan het stuur zat een 39-jarige asielzoeker uit Oezbekistan.

Vanwege de aanslag in Manchester heeft United besloten dat trainer José Mourinho dinsdag geen persconferentie geeft.

Net als Ajax betuigde de Engelse club dinsdagochtend zijn medeleven met de nabestaanden van de slachtoffers. United hield ook nog een minuut stilte voorafgaand aan de laatste training op Engelse bodem.

De finale tussen Ajax en Manchester United begint woensdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Sloveense arbiter Davir Skomina.

De 20-koppige Ajax-selectie:

Andre Onana, Diederik Boer, Norbert Alblas, Kenny Tete, Joël Veltman, Davinson Sanchez, Heiko Westermann, Matthijs de Ligt, Jairo Riedewald, Davy Klaassen, Lasse Schöne, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, Donny van de Beek, Abdelhak Nouri, David Neres, Bertrand Traoré, Amin Younes, Kasper Dolberg en Justin Kluivert.