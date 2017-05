Roda JC zet Anastasiou op non-actief en voegt Stevens toe aan staf

Anastasiou was bezig aan zijn eerste seizoen in Kerkrade en zou komende zomer toch al overstappen naar het Belgische KV Kortrijk, waar hij onlangs een driejarig contract tekende.

Met de 44-jarige Griek aan het roer plaatste Roda zich afgelopen zondag ten koste van Helmond Sport met de hakken over de sloot voor de finale van de play-offs om lijfsbehoud in de Eredivisie.

Gyliano van Velzen maakte in het eigen Parkstad Limburg Stadion vlak voor tijd de verlossende 1-1, nadat het heenduel in Brabant drie dagen eerder met minieme cijfers was gewonnen (0-1).

Roda stuit in de eindstrijd op MVV Maastricht. De twee Limburgse ploegen werken donderdag de eerste wedstrijd af in De Geusselt. Zondag is de return in Kerkrade.

Stevens (63) gaat de rest van de technische staf de komende dagen assisteren. Hij zal tijdens de duels met MVV niet op de bank plaatsnemen.

Roda sloot het Eredivieseizoen af als nummer zeventien. Ondanks de nodige versterkingen in de winterstop verzamelde de equipe van Anastasiou slechts 33 punten uit 34 wedstrijden.