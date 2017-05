Dolberg sluit vertrek bij Ajax niet uit

"Ik heb inderdaad gezegd dat ik nog minimaal één seizoen bij Ajax zal blijven", erkent Dolberg dinsdag in gesprek met De Telegraaf.

"Maar je zag vorig jaar wat er met Arek Milik gebeurde. Een week nadat hij zei nog één jaar te blijven, was hij weg, naar Napoli.

Toch verwacht Dolberg dat hij ook volgend seizoen onder contract staat in Amsterdam. "Waarom? Omdat we woensdag een 'vrij belangrijke wedstrijd' hebben en ik nog niet aan een transfer wil denken. Na de finale ga ik naar de nationale ploeg van Denemarken en daarna zie ik het allemaal wel."

Ajax gaat woensdag in Stockholm met Manchester United uitmaken wie er met de Europa League aan de haal gaat. Dolberg kijkt reikhalzend uit naar de eindstrijd.

"Ik vind het leuker om tegen sterke tegenstanders te spelen, omdat ik dan nog meer word uitgedaagd. In mijn dromen maakte ik al twee keer de winnende treffer in de finale, waarna ik met een glimlach wakker werd. Hoe ik scoorde? Dat maakt niet uit, want in het echt gaat het waarschijnlijk toch anders. En als ik de finale beslis, mag dat met het meest lelijke doelpunt uit mijn carrière zijn."

Stabieler

Dolberg maakte in zijn debuutjaar in de hoofdmacht van Ajax liefst zestien competitietreffers. De pas 19-jarige spits is echter niet helemaal tevreden over zijn seizoen en weet ook al wat er beter moet.

"Ik moet stabieler worden. Mijn ondergrens moet veel hoger liggen. Dit seizoen hebben we kunnen zien dat ik heel slecht speel als ik slecht ben. En goed is gewoon goed. Het verschil tussen heel slecht en goed moet kleiner."