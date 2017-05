Trainer Preud'homme vertrekt bij Club Brugge

De oud-doelman was sinds september 2013 hoofdtrainer van Club Brugge. Vorig seizoen behaalde Preud'homme de Belgische landstitel en een jaar eerder won hij met Club Brugge de nationale beker.

De 58-jarige Preud'homme was eerder hoofdcoach van FC Twente. Met de Enschedeërs liep hij in 2011 op de laatste speeldag, uit bij Ajax, de landstitel mis.

"Ik verlaat Club Brugge met het allerbeste gevoel", aldus Preud'homme. "Ik heb in vier jaar tijd goede resultaten behaald met deze club en voelde mij vanaf dag één thuis. De samenwerking met mijn staf en het bestuur was plezierig en we mogen trots zijn op het geleverde werk."

Simons

In tegenstelling tot zijn trainer, blijft Timmy Simons komend seizoen wel actief voor Club. De 40-jarige middenvelder blijft beschikbaar als speler, maar wel met andere rol.

"Ik voel me nog te fit om te stoppen en doe er nog een jaar bij, weliswaar in een andere rol. Ik geef de aanvoerdersband door en zal vooral mijn rol in de kleedkamer spelen als mentor voor de jongere spelers."

Bij Club Brugge staan de Nederlanders Ricardo van Rhijn, Stefano Denswil, Ruud Vormer en Lex Immers onder contract.