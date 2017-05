Rode kaart Roda JC-aanvaller Rosheuvel geseponeerd

Rosheuvel werd tijdens de wedstrijd in het Parkstad Limburg Stadion vlak voor rust van het veld gestuurd door scheidsrechter Siemen Mulder na een tackle waarbij de aanvaller echter ook de bal raakte.

Volgens de aanklager betaald voetbal is de overtreding echter niet wettig en overtuigend bewezen. Hij kwam tot die conclusie na de ingediende verklaringen en bestuderingen van de televisiebeelden, meldt de KNVB maandag.

Met een man minder slaagde Roda er maar net in om Helmond Sport uit te schakelen. De ploeg speelde dankzij een late treffer van Gyliano van Velzen met 1-1 gelijk, na eerder met 0-1 te hebben gewonnen.

Trainer Yannis Anastasiou van Roda kan in het eerste finaleduel in Maastricht om een plek in de Eredivisie geen beroep doen op Mohamed El Makrini. Hij kreeg zijn tweede gele kaart in deze play-offs en is automatisch geschorst. Dat geldt ook voor MVV'er Steven Pereira.

NEC

Het andere duel in de play-offs om promotie en degradatie gaat tussen NAC Breda en NEC, dat net als Roda strijdt tegen degradatie uit de Eredivisie. Zondag zijn de returns.

De twee winnaars van de finales komen volgend jaar uit in de Eredivisie. Alle andere ploegen spelen volgend seizoen in de Jupiler League.