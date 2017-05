Jones verlengt aflopend contract bij Feyenoord tot medio 2019

Jones (35) verruilde NEC vorig jaar zomer na een half seizoen voor Feyenoord. In Rotterdam gold de viervoudig Australisch international als vervanger van de langdurig geblesseerde Kenneth Vermeer.

Ook toen Vermeer weer fit was hield trainer Giovanni van Bronckhorst vast aan de voormalig doelman van Liverpool in de basiself. Jones stond in 32 Eredivisieduels onder de lat en hield daarin zeventien keer zijn doel schoon.

"Het was voor mij geen moeilijke keuze", aldus Jones. "Hoe alles hier dit seizoen is gegaan, met natuurlijk het kampioenschap als hoogtepunt, dat had niet beter gekund. Feyenoord voelt perfect voor mij."

Technisch directeur Martin van Geel is ook blij met de contractverlenging. "Door zijn aanblijven is er komend seizoen sprake van grote concurrentie onder de lat, maar dat hoort bij een club als Feyenoord. Bovendien gaan we de Champions League in, waardoor we over een kwalitatief zo sterk mogelijke en brede selectie willen beschikken."

Heracles Almelo

Jones verzekerde zich ruim een week geleden met Feyenoord van het eerste kampioenschap sinds 1999 dankzij een 3-1 thuiszege op Heracles Almelo. Daardoor komen de Rotterdammers volgend jaar uit in de Champions League.

Zijn profdebuut maakte Jones begin deze eeuw bij Middlesbrough. Via huurperiodes bij onder meer clubs als Blackpool en Sheffield Wednesday belandde hij in 2010 bij Liverpool. Bij de topclub was hij nooit een vaste waarde.

De keeper is niet de eerste Feyenoorder die zijn contract verlengt. Eerder tekenden Tonny Vilhena (tot medio 2020), Rick Karsdorp (2021), Bilal Basaçikoglu (2020), Karim El Ahmadi, Sven van Beek en Terence Kongolo (allen 2019) bij in De Kuip.