Multimiljonair belooft NAC-spelers 110.000 euro bij promotie

NAC meldt maandag op de site van de club dat multimiljonair Salar Azimi het bedrag ter beschikking stelt bij een terugkeer op het hoogste niveau.

"Ik heb vier jaar in Breda gewoond en gestudeerd. Daardoor heb ik ook veel gevoel bij de stad en de club. Afgelopen december is het contact wat intensiever geworden met NAC en ben ik nog meer gegrepen door het NAC-virus", aldus Azimi.

"Ik hoop de spelers hiermee nog extra te motiveren om promotie af te dwingen. Deze club met deze fantastische supporters verdienen het namelijk om in de Eredivisie te spelen."

Twee jaar geleden degradeerde NAC naar de Jupiler League. Sindsdien hopen de Brabanders vurig op een terugkeer naar het hoogste niveau. Zondag werd tegen FC Volendam de eerste horde van de play-offs overleefd.

Haemhouts

Robbie Haemhouts, aanvoerder van NAC, zegt zich niet te laten afleiden door de belofte van Azimi. "Zo'n premie is niet meer dan een leuk extraatje. Voor nu ligt de focus volledig op de wedstrijden en het afdwingen van promotie."

"Mochten we promoveren, gaan we nog kijken naar de verdeling en dit met elkaar bespreken. Daarin gaan we wel kijken of we ook nog iets kunnen doen voor het kantoorpersoneel en de sfeerpot van de supporters."

NAC speelt donderdag eerst thuis tegen Eredivisionist NEC. De return is drie dagen later in het Gofferstadion in Nijmegen. De andere finale van de play-offs gaat tussen Roda JC en MVV.

De twee winnaars van de finales komen volgend jaar uit in de Eredivisie. Alle andere ploegen spelen volgend seizoen in de Jupiler League.