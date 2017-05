Ajax traint laatste keer met fitte selectie voor reis naar Zweden

Trainer Peter Bosz stond met de voltallige selectie op het veld. Daley Sinkgraven deed weer mee, nadat hij vorige week de groepstraining hervatte. De linksback stond wekenlang aan de kant door een knieblessure.

Woensdag in de eindstrijd tegen United kan Sinkgraven weer in actie komen, maar de kans is aanwezig dat Bosz hem niet laat starten. De voormalig jeugdinternational heeft door zijn blessure geen wedstrijdritme.

Jaïro Riedewald lijkt de meest logische optie voor de linksbackpositie, als vervanger van de geschorste Nick Viergever. De 27-jarige Viergever kreeg in de return in de halve finale tegen Olympique Lyon rood en is geschorst voor de eindstrijd in Stockholm. Riedewald verving hem in de heenwedstrijd tegen Lyon ook al.

Skomina

Dinsdag vliegt Ajax naar de Zweedse hoofdstad, waar het diezelfde dag nog zal trainen in de Friends Arena, het stadion van de finale.

De finale tussen Ajax en Manchester United begint woensdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Sloveense arbiter Damir Skomina. Het wordt voor Ajax de eerste Europese finale sinds 1996, toen de eindstrijd van de Champions League vanaf de strafschopstip verloren werd van Juventus.

De vorige keer dat een Nederlandse club in een Europese eindstrijd stond was Feyenoord in 2002 in de UEFA Cup, de voorloper van de Europa League. De Rotterdammers waren in die finale met 3-2 te sterk voor Borussia Dortmund.