Ajax aast tegen United op unieke completering Europese prijzenkas

Momenteel zijn er met de Europa League en de Champions League, die Ajax in 1995 won, twee Europese toernooien. Tot 1999 was met de Europa Cup II, de beker voor bekerwinnaars, een derde Europees toernooi en daarin zegevierde de Amsterdamse club in 1987.

Bovendien was Ajax ook de sterkste in de voorloper van de in 1992 begonnen Champions League, de Europa Cup I. In 1971, 1972 en 1973 werd die prijs gewonnen en ook de voorloper van de in 2009 gestarte Europa League, de UEFA Cup, staat op de erelijst op Ajax. In 1992 werd die prijs bijgeschreven.

Winst woensdagavond in de Europa League-finale tegen Manchester United betekent de ‘completering’ van de Europese prijzenkast van Ajax. Geen enkele club kan dat nu zeggen.

Zes bekers

Als we kijken naar het totale aantal Europese bekers dan moet Ajax wel een aantal clubs voor zich dulden. Met drie keer de Europa Cup I, een keer de Champions League, een UEFA Cup en een Europa Cup II staat de teller van de Amsterdamse club op zes bekers.

Real Madrid (dertien), FC Barcelona (twaalf), AC Milan (negen), Liverpool (acht) en Bayern München (zeven) hebben meer Europese bekers (exclusief Europese Supercup) gewonnen.

Juventus kan in de Champions League-finale dit seizoen ook zijn zevende Europese prijs winnen. Real gaat in die eindstrijd voor zijn veertiende cup. Manchester United hoopt zijn vijfde Europese beker te winnen.

De Ligt

Ongeacht het resultaat van Ajax tegen United lonkt voor voor Matthijs de Ligt sowieso een bijzondere mijlpaal. De verdediger is woensdag 17 jaar en 285 dagen oud en daarmee wordt hij, mits hij speelt, de jongste speler ooit in een Europese finale.

Dat record is nu nog in handen van de Italiaan Alberto Malusci, die 17 jaar en 313 dagen was toen hij namens Fiorentina twee minuten meespeelde in de UEFA Cup-finale tegen Juventus in 1990.

Wanneer de Europese Super Cup wordt meegerekend, was wel er wel een speler jonger dan De Ligt, opvallend genoeg ook een Ajacied: Ronald de Boer was 17 jaar en 193 dagen toen hij tegen FC Porto speelde op 24 november 1987.

Mourinho

In het voordeel van United spreekt dat de Engelse club met José Mourinho een trainer heeft die als geen ander weet hoe Ajax verslagen moet worden. De Portugees stond als coach van Real Madrid zes keer tegenover de Amsterdammers in de Champions League. Al die keren was Real de sterkste.

Tevens won Mourinho alle Europese finales waar hij als coach op de bank zat (twee met FC Porto en een met Internazionale).

United heeft bovendien drie spelers onder contract met staan met een verleden bij Ajax: Daley Blind, Timothy Fosu-Mensah en de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic. De Amsterdamse club heeft geen oud-spelers van de Mancunians in de selectie, maar algemeen directeur Edwin van der Sar speelde tussen 2005 en 2011 op Old Trafford, en won met United onder meer de Champions League in 2008 en vier landstitels.

De finale in de Friends Arena begint woensdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Sloveen Damir Skomina. Ajax is officieel de thuisspelende ploeg en speelt in het nieuwe thuistenue voor het seizoen 2017/2018.