Cambuur financieel gedupeerd door fraude bestuurslid supportersclub

De 68-jarige man uit Hardegarijp zou het geld tussen 2008 en begin 2017 achterover hebben gedrukt. Hij is al op 9 mei aangehouden, meldt de politie maandag. Eind 2016 werd hij al geschorst door de supportersvereniging.

De supportersvereniging, Kern van Cambuur genaamd, had aangifte gedaan omdat zij vermoedde dat er geld verdween uit de horecaopbrengsten. Begin mei werd huiszoeking gedaan bij de verdachte en is de boekhouding in beslag genomen.

Ook is er beslag gelegd op bankrekeningen, contant geld en een auto van de verdachte. Van de buit is vooralsnog niets teruggevonden.

Percentage

Omdat de supportersvereniging van de Jupiler League-club jaarlijks een percentage van de opbrengst afdraagt aan Cambuur is ook de club financieel getroffen door de fraude. Een voorlichter van de club kan niet zeggen om hoeveel geld het precies gaat.

Cambuur zal ook komend seizoen uitkomen in de Jupiler League, nadat zondag in de play-offs om promotie/degradatie met 1-2 werd verloren van MVV, na een 1-1 gelijkspel donderdag in Maastricht.

In de laatste ronde neemt MVV het op tegen Roda JC, dat strijdt tegen degradatie. Het andere tweeluik gaat tussen NAC Breda en NEC.