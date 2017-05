Zidane opgelucht na eerste landstitel Real Madrid in vijf jaar

De 'Koninklijke' won op de slotdag van de Primera Division met 0-2 van Malaga, waarmee het concurrent FC Barcelona (4-2 zege op Eibar) voorbleef. Voor de 44-jarige Zidane betekent zijn eerste kampioenschap als trainer.

"Ik lijk misschien niet blij, maar van binnen ben ik dat wel. Om na 38 speelronden bovenaan te staan is heel moeilijk, dus mooi dat het gelukt is. De Spaanse competitie is voor mij de mooiste. Dit is geweldig", zei Zidane na het kampioensduel in Malaga.

Real zat al snel op rozen door een vroege treffer van Cristiano Ronaldo, die dit seizoen 25 keer scoorde in de Spaanse competitie. Zidane had lovende woorden over voor de Portugees.

"Hij maakt altijd het verschil. Ik ben blij voor hem. Voor Cristiano is dit nog een beetje anders dan voor de rest, omdat hij altijd belangrijk is geweest", aldus de Franse coach.

Gehuldigd

De selectie van Real werd zondagavond laat bij terugkomst in Madrid gehuldigd door duizenden uitzinnige fans, die waren uitgelopen om de Spaanse kampioen toe te juichen in de straten van de Spaanse hoofdstad.

"We zijn erin geslaagd om het af te maken met hard werken. Na jaren zonder kampioenschap is deze titel heel belangrijk", zei Zidane, die met de rest van de selectie in een open bus een rondrit maakte door Madrid.

"Real Madrid is één van de grootste clubs ter wereld en het werd dus wel tijd om weer de titel te pakken. We gaan het nu vieren met de supporters. Daarna bereiden we ons voor op de Champions League-finale."

Zidane, die als speler ook eenmaal de landstitel pakte met Real , treft met zijn ploeg zijn oude club Juventus op zaterdag 3 juni in de finale van het miljoenenbal. De wedstrijd in het Millennium Stadium in Cardiff begint om 20.45 uur.