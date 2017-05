Real Madrid voor het eerst sinds 2012 landskampioen

Real Madrid had in Estadio La Rosaleda aan een gelijkspel genoeg om de titel veilig te stellen. Naaste belager FC Barcelona had voor aanvang van de laatste speelronde namelijk drie punten minder.

Cristiano Ronaldo haalde al na twee minuten alle spanning uit de titelstrijd. De aanvaller werkte af na voorbereidend werk van Isco. Tien minuten na rust gooide Karim Benzema het duel definitief op slot door van dichtbij binnen te schieten.

Onder anderen Marcelo kreeg nog goede kansen om de marge te vergroten, terwijl Chory Castro in de laatste minuut van de reguliere speeltijd nog de lat raakte namens Malaga. Het bleef echter bij 0-2.

2012

Voor Real Madrid is deze titel de eerste sinds 2012. FC Barcelona kroonde zich in 2013, 2015 en 2016 tot kampioen, terwijl Atletico Madrid zich in 2014 de beste club van Spanje mocht noemen.

Real Madrid hoopt dit seizoen ook nog de Champions League te winnen. De 'Koninklijke' speelt op zaterdag 3 juni de finale tegen Juventus.

FC Barcelona

FC Barcelona greep naast de titel, maar boekte wel een zeer moeizame zege op Eibar. De Catalanen bouwden een 0-2 achterstand na rust om in een 4-2 overwinning.

Waar Real razendsnel op voorsprong kwam tegen Malaga, ging Eibar na zeven minuten al verrassend aan de leiding in Camp Nou. Takashi Inui zorgde voor de openingstreffer door via de onderkant van de lat binnen te schieten.

Barcelona kreeg vervolgens meerdere grote kansen op de gelijkmaker, maar onder anderen Luis Suarez had het vizier niet op scherp staan. Eibar kwam een kwartier na rust zelfs op 0-2 en weer was het Inui die doel trof.

Hoewel Lionel Messi even later voor open doel verzuimde de aansluitingstreffer te maken, kreeg Barcelona alsnog de verdiende 1-2. Een schot van Neymar raakte de paal, maar in de rebound werkte David Junca de bal in eigen doel.

Messi

Na zeventig minuten had Messi de gelijkmaker moeten aantekenen. De scheidsrechter gaf een strafschop nadat Jordi Alba zelf in de grond trapte, maar Messi zag zijn inzet worden gekeerd door doelman Yoel.

Suarez zorgde drie minuten later alsnog voor de 2-2. De ex-Ajacied stond op de juiste plek bij de tweede paal om binnen te werken en tekende zo voor zijn 29e competitiedoelpunt dit seizoen.

Een kwartier voor tijd trok Barcelona de zege al naar zich toe. Weer kreeg Barcelona een penalty en weer ging Messi achter de bal staan. Ook dit keer kreeg de doelman van Eibar een hand tegen de bal, maar het schot van Messi ging wel raak. De topscorer van de Primera Division zorgde in de slotfase ook nog voor de 4-2.

FC Barcelona heeft nog één kans op een prijs dit seizoen. De ploeg van vertrekkend trainer Luis Enrique speelt zaterdag tegen Alaves de finale van de Copa del Rey. Jasper Cillessen verdedigt dan het doel van Barcelona.

