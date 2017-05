Wenger ondanks mislopen Champions League trots op spelers Arsenal

"We hebben onder vijandige omstandigheden gespeeld. De spelers kwamen daar sterker uit in de laatste twee maanden. Ik ben daardoor heel trots op ze", zei Wenger na het duel met Everton.

De 'Gunners' wonnen weliswaar met 3-1 van Everton, maar doordat concurrenten Manchester City en Liverpool ook zegevierden, komt Arsenal volgend seizoen uit in de Europa League.

Met de "vijandige omstandigheden" doelde Wenger, die een aflopend contract heeft in het Emirates Stadium, op de kritiek van de media en de eigen fans. Veel supporters zien hem graag vertrekken en lieten dat ook vaak merken.

Volgens Wenger gingen die uitingen de spelers en hemzelf niet in de koude kleren zitten. "We hadden tijdens dit seizoen een moeilijke periode. Voor mij persoonlijk viel dat ook niet mee", zei hij, zonder iets los te laten over zijn persoonlijke toekomst.

Droevige dag

De 67-jarige Fransman beseft wel dat hij een teleurstellend seizoen achter de rug heeft. SInds hij in 1996 trainer werd Arsenal, kwalificeerde de Londense club zich altijd voor de Champions League.

"Het is een droevige dag, want we plaatsen ons voor het eerst in twintig jaar niet. We komen een punt te kort en dat is niet makkelijk. We hadden een moeilijke periode nadat we werden uitgeschakeld door Bayern München in de Champions League, maar we hebben ervan geleerd. Het belangrijkste is nu om deze ploeg bij elkaar te houden."

Arsenal speelt komende zaterdag nog tegen Chelsea in de finale van de FA Cup. De verwachting is dat Wenger na die wedstrijd bekendmaakt na ruim twintig jaar te vertrekken bij de 'Gunners'.

Klopp

Liverpool won zondag mede dankzij een treffer van Georginio Wijnaldum met 3-0 van Middlesbrough en eindigde daardoor als vierde. De ploeg van trainer Jürgen Klopp gaat daardoor de voorronde van de Champions League in.

"We hebben grotere tegenstanders gehad, maar dit was de wedstrijd van het seizoen. De druk was groot, maar wij zijn Liverpool en moeten presteren", was de 49-jarige Klopp zich bewust van de belangen die op het spel stonden.

"Iedereen weet waar we punten hebben laten liggen, maar we zullen ons verbeteren. Een club als Liverpool hoort Champions League te spelen."

Klopp is ervan overtuigd dat hij meer kan bereiken met Liverpool. "Ik ben heel trots op de jongens. We hebben veel werk verzet en zijn een eenheid geworden. Nu moeten we verder bouwen."