Emotionele Terry (36) prijst Chelsea-eigenaar Abramovich bij afscheid

"Dit is een van de moeilijkste dagen uit mijn leven. In mijn loopbaan heb ik met legendarische spelers en managers mogen werken en ik ben ze allemaal dankbaar. Op een dag kom hier terug en zal ik het team steunen als nooit tevoren", aldus Terry na afloop van zijn laatste wedstrijd op Stamford Bridge.

De aanvoerder, die sinds 1998 onder contract staat bij Chelsea, werd tegen Sunderland na 26 minuten uit het veld gehaald in het kader van een publiekswissel. Terry speelde zijn hele periode in Londen met rugnummer 26.

De 78-voudig international van Engeland verzekerde zich twee weken geleden al met Chelsea van de landstitel dit seizoen, zijn vijfde kampioenschap in totaal met de 'Blues'.

Terry won daarnaast een keer de Champions League, vijf keer de FA Cup, driemaal de League Cup, twee keer de Community Shield en eenmaal de Europa League. Hij kan het aantal eindzeges in de FA Cup nog opkrikken naar zes. Chelsea speelt zaterdag op Wembley de finale van het bekertoernooi tegen Arsenal.

Abramovich

In zijn dankwoord had Terry vooral complimenten over voor Roman Abramovich, sinds 2003 eigenaar van Chelsea. De verdediger beseft dat de Russische geldschieter een belangrijk aandeel heeft gehad in het succes van de club. Bijna alle prijzen in de historie van Chelsea werden veroverd na diens aantreden.

"Roman is de beste eigenaar in de hele wereld", vindt Terry. "Hij vindt elk aspect binnen Chelsea belangrijk en heeft de club sinds zijn aantreden echt naar een hoger niveau getild. We moeten hem allemaal heel dankbaar zijn."

Terry heeft nog geen definitieve beslissing gemaakt over zijn toekomst als profvoetballer, maar de Engelsman heeft wel de intentie om nog door te gaan.

"Ik verlaat Chelsea omdat ik de talenten niet in de weg wil staan", verklaart Terry. "Maar het liefst zou ik nog een of misschien wel twee jaar op het veld staan. Ik ga straks eerst met mijn gezin op vakantie en maak daarna een definitieve beslissing over mijn toekomst."