Juventus pakt zesde opeenvolgende titel, eigen doelpunt Hoedt bij Lazio

Juventus kwam geen moment in de problemen tegen Crotone. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri stond halverwege al op een 2-0 voorsprong door doelpunten van Mario Mandzukic en Paulo Dybala. Na rust zorgde Alex Sandro voor het slotakkoord.

Juventus is de eerste club die erin slaagt om in zes opeenvolgende jaren met het kampioenschap in de Serie A aan de haal te gaan. De 'Oude Dame' veroverde woensdag ten koste van Lazio ook al voor het derde seizoen in successie de Coppa Italia.

Bovendien is Juventus nog in de race voor de Champions League. Ze nemen het daarin op 3 juni in de finale op tegen titelverdediger Real Madrid. De Spanjaarden zijn zondag bij een overwinning in Malaga zelf ook kampioen.

Tweede plaats

Roma hoopt volgende week de tweede plaats in de Serie A veilig te stellen. De Romeinen, die zaterdag met 3-5 zegevierden bij Chievo, verdedigen een voorsprong van één punt op nummer drie Napoli, dat op dezelfde dag Fiorentina met 4-1 opzij zette.

Lazio leed een thuisnederlaag tegen Internazionale: 1-3. De ploeg van Stefan de Vrij en Wesley Hoedt kwam na dertien minuten nog wel op voorsprong via een benutte strafschop van Keita, maar twintig minuten later stond het al 1-2.

Eerst had Marco Andreolli al voor de gelijkmaker gezorgd en na 37 minuten werkte Hoedt de bal in eigen doel. Een kwartier voor tijd gooide Eder de wedstrijd op slot: 1-3. De Vrij was al na 59 minuten gewisseld, terwijl Hoedt het hele duel speelde.

AC Milan verzekerde zich zondag dankzij een 3-0 thuiszege op Bologna van de zesde plek, waardoor de gevallen topclub na de zomer uit mag komen in de voorronde van de Europa League.

België

In de Belgische Jupiler Pro League gaf Club Brugge, met Stefano Densil en Ruud Vormer in de basis en Lex Immers als invaller, het seizoen nog enige glans door een 2-1 zege op AA Gent.

'Blauw-zwart' verzekerde zich daarmee achter kampioen Anderlecht van de tweede plaats en daarmee deelname aan de voorrondes van de Champions League. Anderlecht sloot het seizoen af met een 3-2 overwinning op KV Oostende.

