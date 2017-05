Anastasiou haalt ondanks finaleplek uit naar spelers Roda JC

"Je kan heel veel dingen zeggen, maar met deze mentaliteit ga je niet ver komen", mopperde Anastasiou na de 1-1 in het Parkstad Limburg Stadion voor de camera van FOX Sports.

"We deden niets, konden de bal niet eens naar de juiste kleur spelen. Het was slecht. Niet één of twee spelers, maar het hele team."

Roda, dat een helft lang met tien man speelde door een rode kaart voor Mikhail Rosheuvel, mocht van geluk spreken dat het niet al degradeerde. Pas in de blessuretijd maakte invaller Gyliano van Velzen de verlossende 1-1, die voldoende was na de 0-1 overwinning van donderdag in het heenduel in Brabant.

Anastasiou zag de slechte prestatie van zijn elftal geen moment aankomen. "We hebben de hele week goed getraind. Maar je zag er niets van terug in de wedstrijd. Het was ronduit slecht. We maakten het onszelf zo moeilijk, de simpelste dingen gingen mis.''

Hersenschudding

De scheidend coach ziet de dubbele eindstrijd tegen MVV Maastricht, dat SC Cambuur knap uitschakelde, met angst en beven tegemoet.

"We missen veel spelers. Tom Van Hyfte heeft een hersenschudding, Chris Kum is geblesseerd en dan nog de geschorste spelers. We zullen moeten leunen op ons sterkste punt, de verdediging. En dan hopen dat we voorin een goal maken."