Roda JC ternauwernood naar finale play-offs om lijfsbehoud

De Limburgers hadden in eigen huis met tien man voldoende aan een zwaarbevochten 1-1 gelijkspel, nadat de heenwedstrijd donderdag in Brabant al met 0-1 was gewonnen.

Roda neemt het in de eindstrijd op tegen SC Cambuur of MVV Maastricht. Die ploegen sloten deze week hun eerste onderlinge confrontatie af met een 1-1 gelijkspel en spelen later op zondag de return in Leeuwarden.

In het Parkstad Limburg Stadion had Roda haar handen vol aan Helmond Sport. De club uit Kerkrade kwam zelf uitermate zwak voor de dag en zag Helmond Sport de ene na de andere kans creëren.

De nummer dertien van de Jupiler League wist lange tijd niet te profiteren van de geboden ruimte. Zelfs een strafschop was in de elfde minuut niet aan de bezoekers besteed. Steven Edwards zag zijn poging gekeerd worden door doelman Benjamin van Leer.

Rood

Helmond Sport kreeg in de 44e minuut een extra zetje in de rug van scheidsrechter Siemen Mulder, die Mikhail Rosheuvel ten onrechte met rood naar de kleedkamer stuurde.

De bezoekers zetten het numerieke overtal in de vijftigste minuut om in de 0-1. Furhgill Zeldenrust bleef oog in oog met Van Leer wel uiterst koel.

Het elftal van trainer Roy Hendriksen verzuimde door te drukken en kreeg daar in de negentigste minuut de rekening voor gepresenteerd. Invaller Gyliano van Velzen schoot op aangeven van Nathan Rutjes, die eveneens na rust in het veld was gekomen, beheerst raak en zorgde zo voor opluchting bij de Limburgers.