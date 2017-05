Roda JC, MVV en NAC naar finale play-offs om Eredivisie-ticket

Roda kwam met de schrik vrij tegen Helmond Sport. In eigen huis hadden de Limburgers met tien man voldoende aan een zwaarbevochten 1-1 gelijkspel, nadat de heenwedstrijd donderdag in Brabant al met 0-1 was gewonnen.

Helmond Sport was in Kerkrade, waar Mikhail Rosheuvel bij de thuisploeg vlak voor rust rood kreeg, lange tijd het gevaarlijkst. Het resulteerde vroeg in de tweede helft in de openingstreffer van Furhgill Zeldenrust.

Roda leek op weg naar degradatie, maar de ploeg van trainer Yannis Anastasiou bemachtige alsnog een plek in de volgende play-offronde. Invaller Gyliano van Velzen scoorde in de laatste minuut op aangeven van de eveneens ingevallen Nathan Rutjes.

NAC en VVV

Roda neemt het in de eindstrijd op tegen Jupiler League-club MVV, dat Cambuur zondag uitschakelde. De ploeg uit Maastricht won verrassend met 1-2 in Leeuwarden. Het heen duel was eerder in 1-1 geëindigd.

Lange tijd leek Cambuur op weg naar de volgende ronde van de play-offs dankzij een mooie treffer van Martijn Barto. In de slotfase sloegen de bezoekers via Steven Pereira en invaller Thomas Verheijdt (in blessuretijd) echter toe.

Ook NAC is nog in de race om promotie naar de Eredivisie. De Brabanders wonnen dankzij twee doelpunten voor rust van spits Cyriel Dessers met 2-0 van FC Volendam. Dat was ruim voldoende na het 2-2 gelijkspel in de heenwedstrijd in Volendam.

MVV speelt sinds 2000 in de Jupiler League. NAC degradeerde twee jaar geleden naar het tweede niveau en aast sindsdien op een terugkeer naar de Eredivisie.

NEC en Emmen maken later zondag, in de wedstrijd die om 16.45 uur begint, uit welke club zich als vierde en laatste plaatst voor de finale van de play-offs. Eredivisionist NEC heeft dankzij een 1-3 overwinning in het heenduel de beste papieren.