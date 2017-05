Ayoub begrijpt keuze Ziyech om uitnodiging Marokko af te slaan

Ayoub kreeg afgelopen week voor het eerst een uitnodiging van bondscoach Hervé Renard. Ook Ajacied Hakim Ziyech werd opgeroepen, maar hij besloot de uitnodiging naast zich neer te leggen.

Ziyech wil niet meer spelen onder Renard, die hem begin dit jaar niet selecteerde voor de Afrika Cup.

"De een houdt het langer bij zich en neemt het iemand echt kwalijk, een ander kan de knop sneller omzetten", aldus Ayoub tegen NUsport. "Ik respecteer die keuze van Ziyech. Hij wilde heel graag op die Afrika Cup voor Marokko spelen, het is begrijpelijk dat hij gefrustreerd is."

Bewijzen

Toch zou Ayoub, die ook zijn FC Utrecht-ploeggenoot Sofyan Amrabat geselecteerd zag worden, zelf niet hetzelfde doen. "Als het mij zou overkomen, blijf ik toch voetballer. Als er zoiets gebeurt moet je juist het tegendeel bewijzen. Dat gaat Ziyech ook wel doen, hij heeft een geweldig seizoen."

"Ziyech maakt die keuze ook niet alleen", denkt de middenvelder van Utrecht. "Hij is slim genoeg om dat te overleggen met zijn zaakwaarnemer en met zijn familie. Misschien focust hij zich eerst helemaal op de finale van de Europa League."

Ayoub, die in het verleden jeugdinternational was voor Nederland, hoopt dat Ziyech zich snel weer beschikbaar stelt. "Het zou voor mij geweldig zijn als ik met hem samen kan spelen, ik heb al vaak tegenover hem gestaan. Maar hij is ook nog jong, we hebben nog wel een toekomst samen, denk ik."

Bevestiging

De 23-jarige Ayoub, die zaterdag in het play-offduel met sc Heerenveen (2-1 winst) kan tegen Nederland zijn debuut maken voor Marokko. De middenvelder ziet de uitnodiging als bevestiging dat hij een sterk seizoen draait.

"Ik heb complimenten gehad van de bondscoach van Marokko", aldus Ayoub, die Utrecht-trainer Erik ten Hag dankbaar is voor zijn ontwikkeling. "De trainer heeft mij gefeliciteerd. Dit is wat we hadden afgesproken voor dit seizoen."

"Het was voor mij belangrijk om dit seizoen fit te blijven en stabiel te spelen. Ik denk dat ik een goed seizoen heb gedraaid en als je dan een uitnodiging krijgt vanuit je vaderland dan is dat alleen maar een bevestiging daarvan."

Finale

Voordat Ayoub afreist naar Marokko speelt hij deze week (donderdag en zondag) nog de finale van de play-offs tegen AZ om een ticket voor Europees voetbal. De Domstedelingen eindigden in de competitie boven de Alkmaarders, maar Ayoub waakt voor verslapping.

"AZ speelde tegen Groningen ontzettend goed voetbal. Als je ziet hoe effectief ze waren, dan denk ik dat wij daar nog wat van kunnen leren. Het worden nog twee zware wedstrijden."

Niettemin vindt Ayoub dat Utrecht zichzelf moet belonen voor een sterk seizoen. "Die vierde plek is mooi, maar je koopt er uiteindelijk niks voor. We hebben nog niks, het zou zonde zijn als we die finale nu niet winnen en na zo’n mooi seizoen met lege handen staan."