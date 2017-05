Schaars hekelt play-offs en kunstgrasvelden in de Eredivisie

De aanvoerder van de Friezen wil niet te lang stilstaan bij de uitschakeling van zijn ploeg, maar toont zich geen voorstander van de play-offs. "Je moet er niet achteraf over zeuren, we weten vooraf allemaal de regels", stelt de aanvoerder van de Friezen tegenover NUsport.

"Maar ik vind dat je moet nadenken wie je Europa instuurt. De meest stabiele ploegen zouden Europa in moeten gaan, en een ploeg die als vierde eindigt is stabieler dan een ploeg die negende is geëindigd."

"Wanneer je als Nederlandse club goed presteert, is het logisch dat je beste spelers worden weggehaald. Dat komt de stabiliteit ook niet ten goede, terwijl dat juist belangrijk is in Europa."

Van een mislukt seizoen voor Heerenveen wil de middenvelder niet spreken. Maar tevreden is Schaars ook niet. "We wilden de play-offs halen, dus de doelstelling is eigenlijk gehaald. Maar we stonden eerst vierde en zijn daarna gezakt naar de negende plaats gedaald, dat is teleurstellend."

Door die negatieve spiraal in de tweede seizoenshelft, gingen de Friezen volgens Schaars met een naar gevoel de play-offs in. "Als je in de winterstop vierde staat, wil je naar boven kijken, maar dat draait zich dan opeens om. Als je eerst twaalfde staat en je eindigt als achtste, is iedereen in een hosannastemming, dat is het kromme."

Kunstgras

Afgelopen week nam de captain van Heerenveen het initiatief voor een oproep aan de KNVB om natuurlijk gras een licentievoorwaarde te maken voor Eredivisieclubs. Dat statement werd gesteund door de andere aanvoerders van de clubs die in de Eredivisie op normaal gras spelen.

"Ik merkte dat steeds meer jongens zich gingen uiten in de media. Ze vinden het helemaal niks om op kunstgras te spelen", aldus Schaars. "Toen ben ik met de VVCS in contact gekomen en heb ik gevraagd of zij kunnen polsen hoe dit nou zit. Als iedereen er tegen is, moet je er ook iets tegen doen."

Schaars begrijpt dat het voor vooral kleinere clubs gevolgen kan hebben voor het kostenplaatje. "Maar dat neemt niet weg dat het plezier en de manier waarop het spelletje gespeeld wordt veranderd. Daar moeten we ons nu over uitspreken."