Aanvoerder Janssen prijst rol van technische staf in succes FC Utrecht

"Die mentaliteit is wel bij ons gegroeid dit seizoen, dat zag je nu ook weer terug", stelt de aanvoerder van de Domstedelingen tegen NUsport na de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Heerenveen. "We wilden ook deze wedstrijd gewoon winnen."

Janssen prijst vooral het vermogen van trainer Erik Ten Hag en de technische staf om de selectie telkens weer op de juiste manier te motiveren. "Ten Hag heeft een bepaald klimaat neergezet en wij als spelers hebben dat overgenomen. De staf zit er bovenop, die dulden geen moment verslapping."

Utrecht eindigde in de reguliere competitie als vierde en presteerde daardoor boven verwachting. Nu willen de Domstedelingen echter de ultieme bekroning van het seizoen door zich te plaatsen voor Europees voetbal.

"We hebben eigenlijk onze doelstelling al lang en breed gehaald, want we wilden de play-offs halen en dat is gelukt", aldus Janssen.

"Aan het begin van het seizoen gingen we voor een plek tussen zes en twaalf, maar tijdens het seizoen hebben we de doelstelling verlegd. Nu willen we gewoon dat ticket pakken, we moeten onszelf belonen voor een prachtig seizoen."

AZ

In de finale van de play-offs neemt Janssen het met Utrecht op tegen AZ, dat FC Groningen twee keer met 4-1 versloeg. De aanvoerder denkt dat beide ploegen aan elkaar gewaagd zijn, maar dat de druk bij AZ ligt.

"Zij hebben de grotere begroting, maar misschien voelen ze daardoor ook meer de druk. Zij moeten eigenlijk Europees spelen en wij willen heel graag Europees spelen. Het zal een close call worden, maar wij hebben de ambitie om dat ticket te pakken."

Toekomst

Wanneer clubs als FC Utrecht een goed seizoen hebben, komt er altijd interesse van grote clubs voor enkele spelers. Zo vertrekt spits Sebastian Haller naar Eintracht Frankfurt en staat Soufyane Amrabat naar verluidt in de belangstelling van Feyenoord. Toch is Janssen niet bang dat het succes zijn tol eist.

"Vorig seizoen was dezelfde situatie en dat hebben we toen ook goed opgepakt. We hebben kundige mensen die een selectie prima kunnen samenstellen. Voor de club is het prachtig dat die talenten doorbreken en geld opbrengen, dat is uiteindelijk ook een doel."

Na enkele onzekere jaren lijkt Utrecht weer stabiel, zowel sportief als financieel, ziet ook Janssen. "Voorheen zag je vaak dat Utrecht na een goed seizoen meteen weer terugviel. De doelstelling is om een stabiele subtopper te worden en te blijven. Dat zullen we volgend jaar weer moeten laten zien."