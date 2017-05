Wolfsburg-coach Jonker ondanks grote teleurstelling vol vertrouwen

Wolfsburg leek op bezoek bij Hamburger SV op het benodigde punt af te koersen, maar in de slotfase wist HSV er alsnog 2-1 van te maken. De thuisploeg handhaaft zich daardoor, terwijl Wolfsburg het nu tegen een ploeg uit de tweede Bundesliga moet opnemen.

"We hebben tot het slot gevochten en zelfs nog goede kansen gekregen. Helaas was het niet genoeg dus wat nu overblijft is een enorme teleurstelling", zegt hij op de website van zijn club.

"Ik vond dat we goed begonnen, feller waren en ook zeer verdiend op voorsprong kwamen. Helaas kostte een individuele fout ons de gelijkmaker", meent Jonker.

Momentum

De coach zag dat zijn ploeg het momentum halverwege de tweede helft verloor. "HSV kreeg toen in een tijdsbestek van zeven minuten een aantal vrije trappen net buiten ons zestienmetergebied. Je merkte dat het thuispubliek daar hoop uit putte en de eigen ploeg naar de winst schreeuwde."

In de slotfase wist Luca Waldschmidt het overwicht ook daadwerkelijk met een doelpunt te bekronen. De invaller zorgde met een kopbal voor de beslissende 2-1.

Wat nu rest voor Jonker en zijn ploeg is een laatste kans in een play-off. Wie de tegenstander daarin is, is nog niet bekend, maar dat maakt Jonker niet uit. "Het gaat ons lukken."

