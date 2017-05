FC Utrecht en AZ naar finale play-offs om Europees voetbal

AZ verdedigde voor eigen publiek een voorsprong van 4-1, maar toch was coach John van den Brom van de Alkmaarders op zijn hoede. Hij gaf ooit met ADO Den Haag een 5-1 voorsprong uit handen tegen Groningen, maar wist met de Haagse ploeg vervolgens na strafschoppen toch te winnen.

De coach had de pas 18-jarige Calvin Stengs een basisplaats gegeven. De middenvelder stond na negen minuten met een fraaie steekpass aan de basis van de openingstreffer. Hij bereikte Dabney dos Santos, die de bal voorgaf op Wout Weghorst. De spits tikte de bal vervolgens in het lege doel.

Na een halfuur meldde Groningen zich pas echt voor het vijandelijk doel. Tom van Weert had de 1-1 op zijn schoen, maar de aanvaller schoot vanuit een lastige hoek naast. Bryan Linssen was vlak daarna wel trefzeker.

De aanvaller, in het slot van de Eredivisie al uitstekend op dreef, pikte de bal op na matig uitverdediger van Derrick Luckassen. Zijn harde schot was doelman Tim Krul vervolgens te machtig, waarna de bal via de binnenkant van de paal binnen ging.

Van Overeem

Tien minuten na rust nam AZ opnieuw de leiding. Joris van Overeem kopte binnen, nadat Weghorst doelman Sergio Padt slim in de weg had gelopen. De keeper, opgenomen in de voorselectie van Oranje, was vervolgens kansloos.

Padt was na een uur voor de derde keer geklopt. Nu was Van Overeem de aangever en Stengs de afmaker. De jonge middenvelder kopte van dichtbij raak. Van Overeem maakt er in de slotfase ook nog 4-1 van.

Door de gunstige stand kon Van den Brom het permitteren spelers te sparen. Zo haalde hij aanvoerder Ron Vlaar naar de kant, waardoor Jop van der Linden voor het eerst in een jaar weer eens speelde. De verdediger stond lang aan de kant na een heupoperatie.

Utrecht-Heerenveen

FC Utrecht begon in het eigen stadion Galgenwaard met een geruststellende voorsprong aan het duel met Heerenveen. De ploeg was eerder deze week in Friesland al met 1-3 te sterk.

De Friezen maakten in dat duel met name achterin een matige indruk, waardoor coach Jurgen Streppel met name in die linie wissels toepaste. Hij miste niet alleen centrumverdediger Jerry St. Juste vanwege een blessure, maar passeerde ook diens kompaan Wout Faes. De pas 16-jarige Kik Pierie stond daardoor achterin met Doke Schmidt.

De gasten begonnen nog vol goede moed aan het duel. Zo was de eerste echte grote kans voor Heerenveen, maar aanvaller Sam Larsson kreeg de bal volledig vrij voor David Jensen niet langs de Deense doelman.

Het spel golfde daarna op en neer, maar na de openingstreffer van Ramon Leeuwin verdween al het geloof bij Heerenveen. De verdediger maakte na een halfuur uit een hoekschop de 1-0.

Fouten

Heerenveen grossierde vervolgens in fouten en Utrecht profiteerde. Doelman Erwin Mulder schoot een uittrap zo in de voeten van Richairo Zivkovic die de score zeven minuten voor rust eenvoudig verdubbelde.

Het duel kabbelde na rust rustig voort, maar daar kwam na een uur verandering in. Utrecht-captain Willem Janssen bracht Larsson in het strafschopgbied ten val, waarna Reza Ghoochannejhad vanaf elf meter voor 2-1 zorgde.

Het leidde er echter niet toe dat Heerenveen beter ging spelen. De Friezen bleven achterin schutteren, maar hadden geluk dat Utrecht - en dan met name Zivkovic - erg slordig met de geboden kansen omsprong.

Het eerste duel in de finale wordt donderdag in Alkmaar gespeeld. Zondag valt de beslissing in Utrecht.