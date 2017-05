Mkhitaryan vindt dat verliezen van EL-finale 'geen optie' is voor United

"Er is maar één optie en dat is winnen", aldus de 28-jarige Mkhitaryan zaterdag tegen Sky Sports.

"Winnen is voor ons heel belangrijk, niet alleen zodat we een beker pakken, maar ook omdat we ons dan plaatsen voor de Champions League. En Manchester United is geen club die drie jaar op rij in de Europa League speelt."

De 'Mancunians' speelden in het seizoen 2015/2016 voor het laatst in het miljoenenbal. De ploeg van de toenmalige manager Louis van Gaal kwam toen niet door een groep met onder meer PSV en moest verder in de Europa League.

Vorig seizoen plaatste United zich niet voor de Champions League en ook deze jaargang kan de Engelse topclub zich niet meer via de competitie kwalificeren voor het belangrijkste Europese toernooi.

Verspelen

Een zege op Ajax woensdag in Stockholm is de enige mogelijkheid om nog een Champions League-ticket te verdienen.

"Het wordt een van de belangrijkste wedstrijd uit mijn leven", zegt Mkhitaryan, die afgelopen zomer voor zo'n 42 miljoen euro van Borussia Dortmund verhuisde naar Manchester. "Ik wil deze kans niet verspelen. Ik denk alleen maar aan het winnen van deze wedstrijd en ik weet dat we daartoe in staat zijn."

De Armeense aanvaller, dit seizoen goed voor vijf goals in tien Europa League-wedstrijden, vindt echter ook dat Ajax een geduchte tegenstander is.

"Ik heb een aantal wedstrijd van Ajax bekeken en ze hebben een jong team met individueel goede spelers. En ze spelen heel agressief, ze proberen het voetbal te spelen dat ze gewend zijn te spelen."

De Europa League-finale tussen Ajax en Manchester United begint woensdag om 20.45 uur in de Friends Arena in Stockholm. De eerste Europese eindstrijd van de Amsterdammers in 21 jaar wordt geleid door de Sloveense arbiter Damir Skomina.