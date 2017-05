Ajacied Onana in voorselectie Kameroen voor Confederations Cup

Onana is een van dertig namen in de selectie van bondscoach Hugo Broos, hoewel hij een van de negen spelers was die begin dit jaar weigerde met zijn land deel te nemen aan de strijd om de Afrika Cup in Gabon.

Dat werd hem door de Kameroense voetbalbond niet in dank afgenomen. Zonder Onana won de ploeg van Broos het continentale kampioenschap.

Liverpool-verdediger Joël Matip wilde ook niet meedoen aan de Afrika Cup en is nu ook niet opgenomen in de voorselectie. Volgens Broos kan hij geen contact krijgen met Matip en is het duidelijk dat hij niet voor Kameroen wil spelen.

Onana is een van de vier keepers in de voorlopige selectie, dus er zal nog een doelman moeten afvallen. In totaal zal Broos nog zeven spelers moeten schrappen voor de Confederations Cup.

Europa League

Onana staat woensdag met Ajax in de finale van de Europa League tegen Manchester United. Begin september speelde de 21-jarige doelman zijn eerste interland. In een vriendschappelijke wedstrijd tegen Gabon deed hij negentig minuten mee.

Kameroen komt eerst nog in actie in een kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup tegen Marokko op 9 juni en speelt ook nog een vriendschappelijk duel met Colombia op 13 juni.

Op de Confederations Cup speelt Kameroen in een groep met Chili, Australië en Duitsland, dat Ajacied Amin Younes in de selectie heeft.

Het toernooi is van 17 juni tot en met 2 juli in Rusland en geldt als generale voor het WK van volgend jaar.

Volledige voorselectie Kameroen

Keepers: Jules Goda (AC Ajaccio), Georges Mbokwe (Mjøndalen IF), André Onana (Ajax), Fabrice Ondoa (Sevilla).

Verdediging: Jean Louis Castelletto (Red Star), Mohamed Djetei (Gimnastic), Collins Fai (Standard Luik), Jerome Guihoata (Panionios), Ernest Mabouka (MSK Zilina), Michael Ngadeu-Ngadjui (Slavia Praag), Jonathan Ngwem (Progresso Sambizanga), Lucien Owona (Alcorcón), Ambroise Oyongo (Montreal Impact), Adolphe Teikeu (FC Sochaux).

Middenveld: Petrus Boumal (CSKA Sofia), Franck Boya (1860 München), Georges Mandjeck (FC Metz), Benjamin Moukandjo (Lorient), Edgar Salli (FC St. Gallen), Sebastien Siani (KV Oostende), Arnaud Sutchuin-Djoum (Heart of Midlothian), André-Franck Zambo Anguissa (Olympique Marseille).

Aanval: Vincent Aboubakar (Besiktas), Christian Bassogog (Henan Jianye), Olivier Boumal (Panathinaikos), Karl Toko Ekambi (Angers), Robert Ndip Tambe (Spartak Trnava), Nicolas Ngamaleu (Rheindorf Altach), Jean Pierre Nsame (FC Servette), Jacques Zoua (1. FC Kaiserslautern).