Bayern-coach Ancelotti wil Alonso en Lahm passend afscheid geven

"Ik ben trots dat ik deze twee fantastische spelers heb mogen coachen", zei Ancelotti vrijdag tijdens de persconferentie na afloop van de laatste training. "Maar ik ben ook een beetje verdrietig, want we raken twee zeer belangrijke spelers kwijt."

Bayern sluit zaterdagmiddag het seizoen af met een thuiswedstrijd tegen Freiburg. "Het is de laatste wedstrijd voor Lahm en Alonso en ik wil dat we hen een passend afscheid geven. We gaan er alles aan doen om te winnen."

Freiburg is de nummer zes van de Bundesliga. "We spelen tegen een sterk team, dat nog steeds in de race is voor een ticket voor Europees voetbal. We moeten dus flink aan de bak", aldus de 57-jarige coach.

Landstitels

In zijn lange periode bij Bayern, die alleen werd onderbroken door twee seizoenen op huurbasis bij VfB Stuttgart, werd Lahm acht keer landskampioen en won hij zes keer de Duitse beker. Bovendien won hij de Champions League in 2013.

Een jaar later mocht hij als aanvoerder van 'Die Mannschaft' als eerste de wereldbeker omhoog tillen bij de mondiale titelstrijd in Brazilië.

Alonso staat sinds 2014 onder contract bij Bayern. Met de club won hij drie keer de landstitel. De Spanjaard was ook voor zijn jaren bij Bayern zeer succesvol. Hij speelde van 2003 tot en met 2014 liefst 114 interlands voor Spanje waarin hij zestien keer scoorde.

In 2008 en 2012 pakte hij met de Spanjaarden de Europese titel en in 2010 in Zuid-Afrika de wereldtitel. Met Alonso in de basis won Spanje in de finale in Johannesburg na verlenging met 1-0 van Oranje. Op clubniveau speelde Alonso naast Bayern voor Real Sociedad, Eibar, Liverpool en Real Madrid.

Ongeslagen

Mocht Bayern zaterdagmiddag winnen, dan sluit de 'Rekordmeister' het seizoen af zonder thuisnederlaag. Dat gebeurde voor het laatst in het seizoen 2007-2008.

Bayern werd dit seizoen voor de vijfde keer op rij landskampioen. RB Leipzig eindigde op de tweede plaats. Borussia Dortmund en Hoffenheim strijden op de laatste speeldag nog om de derde plek.

Dortmund neemt het in eigen huis op tegen Werder Bremen. Hoffenheim krijgt FC Augsburg op bezoek. Voor de ploeg van Nederlander Paul Verhaegh staat er zaterdagmiddag nog veel op het spel. De club speelt namelijk om lijfsbehoud in de Bundesliga.

