Ajax bij Europa League-winst donderdagavond gehuldigd in Amsterdam

Er zal geen boottocht door de grachten zijn, zoals dat na de Champions League-winst in 1995 wel het geval was.

De gemeente Amsterdam verwacht zo'n 100.000 mensen bij de hudiging. Tijdens de finale houdt de organisatie rekening met de komst van 150.000 supporters, die de finale op grote schermen op het Museumplein kunnen volgen.

Vanaf 18.00 uur kan het publiek woensdag het evenemententerrein op en de wedstrijd begint om 20.45 uur. De festiviteiten duren naar verwachting tot uiterlijk 23.45 uur.

Bij de eventuele huldiging gaat het evenemententerrein om 15.00 uur open, waarna om 17.00 uur het voorprogramma begint. Om 18.00 uur worden de spelers en de staf van Ajax op het podium verwacht en om 19.30 uur is de huldiging afgelopen.

Rellen

De laatste keer dat Ajax werd gehuldigd in het centrum van Amsterdam was in 2011 toen de club landskampioen werd. Omdat er destijds rellen uitbraken, werd Ajax in de jaren daarna gehuldigd op een parkeerplaats bij de Arena.

Die festiviteiten verliepen zonder grote ongeregeldheden en dus vindt burgemeester Eberhard van der Laan dat een eventuele Europa League-winst weer in het centrum gevierd mag worden.

Om overlast voor bewoners, ondernemers en instellingen in de omgeving te voorkomen, zijn wel extra maatregelen getroffen. Er komt bijvoobeeld extra toezicht van Ajax-stewards, beveiligers en politie.

Stockholm

Behalve Amsterdam maakt ook Stockholm zich op voor de finale. Voor de Nederlandse supporters die naar de Zweedse hoofdstad afreizen voor de eerste Europese finale van Ajax in 21 jaar wordt een speciale fanzone ingericht.

Volgens de Amsterdamse club is er in de fanzone plaats voor 10.000 fans en gaat die woensdag om 10.00 uur open. De eindstrijd wordt daar niet uitgezonden.

Ajax verkocht binnen een half uur de beschikbare 10.000 kaarten voor de finale in de Friends Arena, dat een capaciteit heeft van ruim 54.000 toeschouwers. Ook Manchester United moest veel supporters teleurstellen.

Controles

Het is ook voor de Zweedse politie afwachten hoeveel fans er via andere kanalen tickets hebben bemachtigd of zonder kaarten naar Stockholm afreizen. Martin Fredman, hoofd beveiliging bij de Zweedse voetbalbond, vertelde vrijdag dat hij verhalen kent dat er vooral veel Britten zonder kaartje naar de hoofdstad van Zweden willen komen.

Fredman kondigde extra controles op tickets aan. Fans van Ajax en Manchester United moeten volgens hem drie keer hun entreebewijs tonen voordat ze het stadion kunnen betreden. De eerste controle zal al ver voor de Friends Arena plaatsvinden.

Ook voor supporters van United wordt er voor de finale een fanzone ingericht in het centrum van de Zweedse hoofdstad.

De twee fanzones liggen niet ver van elkaar vandaan, maar worden wel door water van elkaar gescheiden. Van beide plekken kunnen fans makkelijk met metro of trein naar het stadion. Een derde gemengde 'fanzone' ligt midden in het centrum.