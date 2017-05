Manchester United met veredeld jeugdteam in laatste competitieduel

"Drie of vier basisspelers zullen een helft spelen tegen Crystal Palace, zodat er wel wat ervaring in het team zit", aldus Mourinho vrijdag op een persconferentie in Manchester.

De Portugees meldde dat de jonge spelers Joel Pereira, Kieran O'Hara, Demetri Mitchell, Josh Harrop, Angel Gomes, Scott McTominay, Timothy Fosu-Mensah en Axel Tuanzebe in actie zullen komen tijdens de wedstrijd op Old Trafford.

"Of ze er klaar voor zijn? Nee. Misschien een of twee als ze in een gestructureerd en ervaren team terecht zouden komen. Maar allemaal tegelijk, nee, daar zijn ze eigenlijk niet klaar voor. Het is eigenlijk niet goed om zoveel jonge jongens tegelijkertijd te laten spelen."

Fosu-Mensah zal tegen Crystal Palace zijn rentree maken nadat hij drie weken geleden tegen Manchester City een schouderblessure opliep. De 19-jarige Nederlandse verdediger zat tussen 2006 en 2014 in de jeugdopleiding van Ajax, woensdag in Stockholm de tegenstander van United in de eindstrijd van de Europa League.

"Als de reactie op zondag goed is en hij er zonder problemen doorkomt, dan is Fosu-Mensah een nieuwe optie voor de finale", zei Mourinho, die al zeker weet dat zijn ploeg als zesde zal eindigen in de Premier League.

Ibrahimovic

United moet het tegen Ajax stellen zonder de verdedigers Marcos Rojo, Luke Shaw, Ashley Young (allen geblesseerd) en Eric Bailly (geschorst), waardoor de rentree van Fosu-Mensah geen overbodige luxe is voor Mourinho.

De manager, die het ook moet stellen zonder de zwaargeblesseerde topscorer Zlatan Ibrahimovic, had beter nieuws over centrale verdediger Chris Smalling. "Hij heeft een klein probleem, maar dat is geen probleem voor volgende week."

Marouane Fellaini, de middenvelder die afgelopen woensdag uitviel in het competitieduel met Southampton (0-0), is nog een vraagteken voor het duel met Ajax. "We moeten wachten op de scans van vandaag", aldus Mourinho.

Paul Pogba miste het duel met Southampton omdat hij in Frankrijk bij de begrafenis van zijn vader was, maar de Fransman zal zondag spelen tegen Crystal Palace. Mourinho: "Hij heeft de minuten nodig, omdat hij al een tijdje niet getraind of gespeeld heeft."

Liegen

De oud-coach van Chelsea en Real Madrid hekelde vrijdag nog maar eens uit het drukke wedstrijdschema van United, vooral dit kalenderjaar. De 'Mancunians' speelden tot nu toe 37 wedstrijden in 2017.

"Dat is echt een ongelooflijk aantal. Wij hebben in vijf maanden bijna een heel Premier League-seizoen aan wedstrijden gespeeld", aldus Mourinho, die sommige analisten ervan beschuldigde dat ze "liegen" over het volle schema van zijn ploeg.

"Sommige mensen houden ervan om te liegen. Ze worden betaald om eerlijk te zijn, maar sommigen liegen."

De Europa League-finale tussen Ajax en Manchester United begint woensdag om 20.45 uur in de Friends Arena in Stockholm. De eerste Europese eindstrijd van de Amsterdammers in 21 jaar wordt geleid door de Sloveense arbiter Damir Skomina.

Bekijk het programma en de stand van de Premier League