Ziyech verrassend terug in selectie Marokko voor duel met Oranje

Begin dit jaar liet bondscoach Hervé Renard Ziyech nog buiten de selectie voor de Afrika Cup in Gabon. Twee maanden later zei de Ajacied dat hij onder Renard niet meer rekende op een terugkeer.

"Ik ben er niet in mijn hoofd mee bezig, maar denk ook niet dat ik een uitnodiging krijg. Het is iets persoonlijks geworden", zei Ziyech in april. "Uiteindelijk bepaalt hij en dat zal ik accepteren."

De laatste interland van Ziyech dateert van 11 oktober 2016 tegen Canada (4-0 winst). Hij scoorde die wedstrijd twee keer.

De 24-jarige Ziyech koos in het najaar van 2015 definitief voor Marokko nadat hij enkele maanden eerder meetrainde met Oranje. Mocht hij in Agadir speeltijd krijgen tegen Oranje dan wordt dat zijn tiende interland. Woensdag speelt Ziyech met Ajax eerst nog de finale van de Europa League in Stockholm tegen Manchester United.

Mahi

Ziyech is niet de enige Eredivisiespeler in de selectie van Renard. De Fransman nam ook Karim El Ahmadi (Feyenoord), Sofian Amrabat (FC Utrecht), Yassin Ayoub (FC Utrecht) en Mimoun Mahi (FC Groningen) op in het 27-koppige keurkorps voor het duel met Oranje.

De 23-jarige Mahi werd niet eerder opgeroepen voor Marokko. De in Den Haag geboren aanvaller zei in april dat hij voor Marokko wil uitkomen, nadat hij anderhalf jaar geleden nog voor Jong Oranje speelde.

De nieuwe Oranje-bondscoach Dick Advocaat maakte donderdag zijn voorselectie van 31 spelers bekend en daarin debuteerden Nathan Aké van Chelsea en FC Groningen-doelman Sergio Padt. Op 25 mei volgt de definitieve selectie.

Nederland oefent na Marokko nog in De Kuip tegen Ivoorkust (4 juni) en daarna wacht de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg (9 juni). Ook dat duel wordt in De Kuip gespeeld.

De 69-jarige Advocaat begint aan zijn derde periode als bondscoach van Oranje zodra hij klaar is bij de Turkse club Fenerbahçe. Advocaats assistent Fred Grim gaat komende dinsdag en woensdag in Noordwijk aan de slag met vijftien internationals die geen verplichtingen meer hebben bij hun clubs.