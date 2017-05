Kwakman hekelt 'arrogante' arbiter Van de Graaf na late gelijkmaker NAC

Het ontging de arbiter dat de Belg de bal met de hand beroerde vlak voordat hij een minuut voor tijd de gelijkmaker binnenschoot in het Kras Stadion. "Dat de scheidsrechter dat niet zag is ongelooflijk", zei Kwakman na afloop tegen FOX Sports. "Het was hands."

"Deze scheidsrechter… Ongelooflijk. Hij heeft nog nooit voor ons gefloten. En dan loopt hij ook nog met zo’n arrogante kop van het veld alsof hij het allemaal zo goed ziet. Maar hij ziet het juist niet zo goed."

Kwakmans ploeggenoot Rihairo Meulens beklaagde zich in het veld al bij Van de Graaf. "En toen gaf hij nog geel ook", zag Kwakman. "Je kunt niets tegen hem zeggen. Het is ongekend."

Toch besefte Kwakman dat het niet helemaal aan de scheidsrechter lag dat FC Volendam niet won en daardoor moet vrezen voor uitschakeling in de play-offs. "Als je de scheids wegdenkt, hebben we gewoon niet goed gespeeld. NAC was beter."

Zondag om 14.30 uur is de return in het Rat Verlegh Stadion. De winnaar van het tweeluik speelt waarschijnlijk tegen NEC om een plek in de Eredivisie. De Nijmegenaren wonnen donderdag hun eerste wedstrijd met 1-3 bij FC Emmen.

"We gaan niet met een geweldig gevoel naar Breda", vertelde Kwakman. "Door de 2-2 hier staat NAC er beter voor. Misschien dat het publiek NAC daar naar voren stuwt en wij dan juist kunnen toeslaan. Maar het wordt wel lastig."