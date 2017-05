'Dat Europa weer praat over Ajax is het mooiste compliment'

"Dat Europa weer praat over Ajax is misschien wel het mooiste compliment", zegt Van der Sar vrijdag in het AD. "Dat gevoel moet woensdag bekroond worden met die beker. Prijzen, daar gaat het om."

Ajax speelt woensdag in Stockholm tegen Manchester United - de oud-club van Van der Sar - de eerste Europese finale sinds de eindstrijd van de Champions League in 1996. Toen verloren de Amsterdammers met Van der Sar op doel van Juventus.

Sindsdien waren er vooral vroege uitschakelingen voor Ajax in Europa. Zo verloor de ploeg van Peter Bosz aan het begin van dit seizoen in de laatste voorronde van de Champions League met 4-1 bij FK Rostov, waardoor Ajax zich niet plaatste voor het hoofdtoernooi van het miljoenenbal.

Incident

Door een succesvolle campagne in de Europa League is die nederlaag inmiddels vergeten. Met een zege op Manchester United kan Ajax, dat het kampioenschap dit seizoen aan Feyenoord moest laten, de eerste Europese prijs winnen sinds de Champions League-winst in 1995.

Volgens Van der Sar is het seizoen van Ajax niet per definitie geslaagd. "Na een nederlaag zal ik op donderdagochtend waarschijnlijk zeggen van niet", aldus de directeur. "Later denk ik daar misschien anders over."

"Wat hoe dan ook blijft staan: we hebben op de Ajax-manier mooie dingen laten zien in Europa. Dat is de laatste jaren te weinig gebeurd. Aan ons de komende jaren te bewijzen dat het geen incident is."

De Europa League-finale tussen Ajax en Manchester United begint woensdag om 20.45 uur in de Friends Arena in Stockholm. De eerste Europese eindstrijd van de Amsterdammers in 21 jaar wordt geleid door de Sloveense arbiter Damir Skomina.