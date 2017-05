Anderlecht verovert 34e landstitel, Kane vier keer trefzeker bij Spurs

De club uit Brussel won met 1-3 op bezoek bij Charleroi en is met nog één speelronde voor de boeg niet meer te achterhalen door runner-up Club Brugge.

Anderlecht maakte in het Stade du Pays de Charleroi na rust een 1-0 achterstand gedaan dankzij treffers van Lukasz Teodorczyk (twee keer) en Massimo Bruno.

De Nederlander Bram Nuytinck bleef negentig minuten op de reservebank van Anderlecht zitten.

'Paars-wit' ging in het seizoen 2013/2014 voor de laatste keer met de titel aan de haal. De ploeg van trainer René Weiler lost Club Brugge af als kampioen.

'Blauw-zwart' ging donderdag met 2-1 onderuit in Oostende. Joseph Akpala velde acht minuten het vonnis over de bezoekers, waar twee van de vier Nederlanders binnen de lijnen stonden.

Stefano Denswil en Ruud Vormer maakten de negentig minuten vol, terwijl Ricardo van Rhijn en Lex Immers geen speeltijd werden gegund.

Kane

In Engeland leidde Harry Kane Tottenham Hotspur naar een royale overwinning bij Leicester City. De 23-jarige spits maakte liefst vier doelpunten in de met 1-6 gewonnen confrontatie met de Premier League-kampioen van vorig jaar.

Kane voerde zijn totaal op naar 26 treffers, waarmee hij Romelu Lukaku (24 goals) inhaalde als topscorer op het hoogste Engelse niveau.

De twee aanvalsleiders strijden op de slotdag van de Premier League om de Gouden Schoen, de prijs voor de topschutter van het jaar. Vorig jaar veroverde Kane die met 25 doelpunten. Tottenham sluit het seizoen af met een uitwedstrijd tegen Hull City, Lukaku neemt het met Everton op tegen Arsenal.

Kane opende donderdag na 25 minuten de score. Son Heung-min schoot tien minuten later de 0-2 binnen. Leicester kwam nog even terug via Ben Chilwell, maar via opnieuw Kane en Son liepen de Spurs uit naar 1-4. Nadat een doelpunt van invaller Vincent Janssen was afgekeurd vanwege buitenspel, scoorde Kane nog twee keer.

