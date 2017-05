Advocaat neemt Aké en Padt op in voorlopige selectie Oranje

De 22-jarige verdediger van de Engelse kampioen Chelsea en de 26-jarige doelman van FC Groningen zijn de opvallendste namen in de groep van 31 spelers.

Advocaat begint aan zijn derde periode als bondscoach van Oranje zodra hij klaar is bij de Turkse club Fenerbahçe.

Zijn assistent Fred Grim gaat komende dinsdag en woensdag in Noordwijk aan de slag met vijftien internationals die geen verplichtingen meer hebben bij hun clubs, zoals de Feyenoorders Tonny Vilhena, Jens Toornstra en Steven Berghuis, vijf spelers van PSV en de spitsen Vincent Janssen (Tottenham Hotspur) en Bas Dost (Sporting Portugal). Daryl Janmaat, die in september vorig jaar zijn laatste interland speelde, mag zich ook melden in Noordwijk.

Op donderdag 25 mei wordt de definitieve selectie bekend voor het trainingskamp naar Portugal en de oefeninterlands tegen Marokko (31 mei in Agadir) en Ivoorkust (4 juni in Rotterdam). Die dienen als voorbereiding op de de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg (9 juni in Rotterdam).

Blind

Advocaat keert terug bij het Nederlands elftal als opvolger van Danny Blind, die eind maart werd ontslagen na de ontluisterende nederlaag in Sofia tegen Bulgarije (2-0). Daardoor raakte Oranje achterop in de strijd om een plek op het WK van volgend jaar.

Advocaat en zijn assistent Ruud Gullit hebben de opdracht gekregen om de nationale ploeg alsnog naar Rusland te leiden. Vooralsnog is echter niet bekend wanneer het nieuwe duo begint. Advocaat heeft tot en met 4 juni verplichtingen bij Fenerbahçe.

De 69-jarige Hagenaar, de oudste bondscoach ooit van Oranje, heeft weinig verrassingen in zijn eerste voorselectie. Padt is als derde keeper bij de groep gehaald, naast Jasper Cillessen en Jeroen Zoet. Aanvoerder Arjen Robben maakt net als onder anderen Wesley Sneijder en Kevin Strootman ook 'gewoon' deel uit van de selectie. Advocaat selecteerde vijf spelers van Europa League-finalist Ajax, onder wie Matthijs de Ligt en Kenny Tete.

De voorlopige selectie:

Nathan Aké (Chelsea), Steven Berghuis (Feyenoord), Daley Blind (Manchester United), Jasper Cillessen (Barcelona), Memphis Depay (Olympique Lyon), Bas Dost (Sporting CP), Marco van Ginkel (PSV), Wesley Hoedt (Lazio), Daryl Janmaat (Watford), Vincent Janssen (Tottenham Hotspur), Davy Klaassen (Ajax), Jeremain Lens (Fenerbahçe), Matthijs de Ligt (Ajax), Jürgen Locadia (PSV), Bruno Martins Indi (Stoke City), Sergio Padt (FC Groningen), Quincy Promes (Spartak Moskou), Davy Pröpper (PSV), Bart Ramselaar (PSV), Arjen Robben (Bayern München), Marten de Roon (Middlesbrough), Wesley Sneijder (Galatasaray), Kevin Strootman (AS Roma), Kenny Tete (Ajax), Jens Toornstra (Feyenoord), Joël Veltman (Ajax), Nick Viergever (Ajax), Tonny Vilhena (Feyenoord), Stefan de Vrij (Lazio), Georginio Wijnaldum (Liverpool) en Jeroen Zoet (PSV).