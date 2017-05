De Ligt voelt nog geen kriebels voor finale tegen United

"Misschien komt dat nog als we in de bus richting het stadion zitten. Maar verder niet", aldus De Ligt voor de camera van FOX Sports.

Waar zijn trainer Peter Bosz Ajax goede kansen toedicht, weigert De Ligt de Amsterdammers als favoriet te bestempelen voor het winnen van het tweede Europese bekertoernooi.

"Ik ben geen gokker. Het is niet aan mij om te zeggen hoeveel kans we hebben. Ik denk dat als je in de finale staat, je altijd een goede kans hebt. Dan maakt het niet uit welk team je bent", stelt de eenmalig international van Oranje.

"Aan ons de taak om zo goed mogelijk te spelen en het United zo lastig mogelijk te maken. Hopelijk staan we dan na afloop met die cup in onze handen. Dat zou geweldig zijn."

Basisplaats

De Ligt weet nog niet of hij aan de aftrap mag verschijnen. In de twee halve finalewedstrijden tegen Olympique Lyon stond hij wel negentig minuten binnen de lijnen.

"In dat opzicht zou het dus logisch zijn als de trainer ook in Zweden voor mij kiest", zegt De Ligt. "Maar je weet het nooit. Er kan mij iets overkomen op het trainingsveld of er gebeurt iets met de andere jongens. Het is altijd afwachten of je speelt. Ik ben er in elk geval klaar voor. Het wordt de belangrijkste wedstrijd uit onze carrière. Voor mij zeker."

Ajax moet het tegen United in elk geval stellen zonder Nick Viergever. De verdediger is geschorst. Bosz kan mogelijk wel weer een beroep doen op Daley Sinkgraven. De linksback hervatte donderdag de groepstraining.