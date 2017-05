Gestopte Kuijt krijgt afscheidswedstrijd bij Feyenoord

De 36-jarige Kuijt maakte woensdag bekend een punt achter zijn loopbaan te zetten. Zondag hielp hij Feyenoord tegen Heracles Almelo met een hattrick aan de eerste landstitel sinds 1999.

"Feyenoord heeft me een afscheidswedstrijd aangeboden, dat vind ik zeer respectvol", aldus de Katwijker. Details over het duel zijn nog niet bekend.

Kuijt gaat eerst tijd vrijmaken voor zijn gezin en zal volgend seizoen deel uitmaken van de technische staf in Rotterdam. Technisch directeur Martin van Geel gaat de oud-speler van FC Utrecht, Liverpool, Fenerbah├že en Feyenoord opleiden in de technische aspecten.

De 104-voudig international sluit uit dat hij nog op amateurniveau in actie zal komen. "Ik ga niet bij de amateurs spelen. Ook niet bij mijn oude club Quick Boys. Het is mooi zo."

Kunstgras

Kuijt ging op de persconferentie ook in op de discussie rond kunstgras in de Eredivisie. Twaalf Eredivisie-aanvoerders, onder wie de Feyenoorder zelf, gaven eerder op de dag een statement af aan de KNVB en de clubs tegen kunstgras.

"Het is niet goed dat we daar in Nederland op spelen. Als ik kijk naar keeper Warner Hahn die een blessure heeft opgelopen op kunstgras... Weet je wat dat kost? Spelen op kunstgras was een aanslag op mijn lichaam", aldus Kuijt.

"Voetbal is een contactsport, maar op kunstgras verandert dat. Slidings zijn gewoon anders, je ligt helemaal open. Het is een gevaar voor het Nederlands voetbal. Laten we beginnen met de Eredivisie kunstgrasvrij maken."

Kuijt staat in de laatste trainingen van het seizoen nog op het veld bij Feyenoord. Vanaf volgend seizoen is hij op de achtergrond werkzaam in Rotterdam.