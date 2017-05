Bosz gelooft dat Ajax in finale Europa League opnieuw hoog niveau kan halen

De Amsterdammers versloegen op weg naar de eindstrijd in eigen huis Schalke 04 (2-0) en Olympique Lyon (4-1) op indrukwekkende wijze. In de uitwedstrijden had de ploeg van Bosz het een stuk lastiger.

"Dit seizoen hebben we laten zien dat we op een mooie manier kunnen winnen. Dat kan ook in de finale", is de trainer van Ajax donderdag op de internationale persdag richting de finale vol vertrouwen.

Bosz wil het niet te veel hebben over de spanning die bij een Europese eindstrijd komt kijken. "Ik voel geen druk, maar zie vooral veel mogelijkheden en kansen. We proberen alles zo normaal mogelijk aan te pakken."

Mourinho

Bij United heeft coach José Mourinho te maken met blessures van onder anderen Zlatan Ibrahimovic en Marcos Rojo en wellicht is ook Marouane Fellaini niet inzetbaar.

Bosz, die zelf een fitte spelersgroep tot zijn beschikking heeft door de terugkeer van Daley Sinkgraven, staart zich echter niet blind op de tegenstander. "We kijken niet naar Manchester United, maar naar onszelf. We zijn fit en fris."

Mourinho beklaagde zich eerder deze week over het drukke programma dat hij met United heeft en stelde dat Ajax in dat opzicht in het voordeel is. Bosz is het oneens met zijn Portugese collega.

"Wij spelen onze 56e wedstrijd van het seizoen en als je ziet hoe jong we zijn, dan zijn dat heel veel wedstrijden. Ik heb 22 spelers tot mijn beschikking, dat is alles wat ik heb."

Ervaring

De 53-jarige Bosz is zich bewust van de geschiedenis van zowel Ajax als United. "Het zijn beide grote clubs met een rijke historie. Zij hebben meer ervaring en een groter budget", aldus de Apeldoorner.

"Maar wij hebben óók een goede ploeg, anders hadden we niet in de finale gestaan. Dit wordt ons negentiende Europese duel van het seizoen. Ik hoop dat we die ervaring mee kunnen nemen naar Stockholm."

De finale tussen Ajax en Manchester United begint woensdag om 20.45 uur in de Friends Arena in Stockholm. De eerste Europese eindstrijd van de Amsterdammers in 21 jaar wordt geleid door de Sloveense arbiter Damir Skomina.