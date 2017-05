KNVB vindt het goed om discussie over kunstgras te blijven voeren

"Wij begrijpen de discussie die de aanvoerders aanzwengelen", meldt de KNVB in een verklaring naar aanleiding van de oproep van spelersvakbond VVCS. "Clubs mogen echter zelf bepalen op wat voor soort ondergrond zij spelen."

Zes clubs in de Eredivisie spelen op kunstgras en de meeste clubs in de Jupiler League hebben ook geen natuurgras meer in hun stadion. "Dat zij voordelen in kunstgras zien is te begrijpen, zeker als je kijkt naar de financiën en de belastbaarheid van een veld. 56 procent van de 686 wedstrijden in het betaalde voetbal wordt dit seizoen op kunstgras gespeeld", becijferde de bond.

De discussie werd aangezwengeld door sc Heerenveen-aanvoerder Stijn Schaars, die zijn ernstige knieblessure wijt aan kunstgras en vindt dat de bal zich op de artificiële ondergrond anders gedraagt dan op natuurgras.

Kenniscongres

"Het is goed om deze discussie te blijven voeren met spelers, clubs en andere betrokkenen", vindt de voetbalbond.

"Daarom houdt de KNVB samen met de Eredivisie CV, de Coöperatie Eerste Divisie en de Coaches Betaald Voetbal bijvoorbeeld aankomende maandag een kenniscongres om de discussie over natuurgras, kunstgras en hybride velden van wetenschappelijke data te voorzien."