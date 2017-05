Kluivert wil richting EL-finale niet te veel vergeleken worden met vader

De net 18-jarige aanvaller van de Amsterdammers krijgt richting de eindstrijd in Stockholm veel vragen over zijn vader, die Ajax in 1995 met een puntertje de Champions League bezorgde in de finale tegen AC Milan.

Kluivert is tegen United al blij als hij als invaller speelminuten krijgt. "Dat zou een mooi scenario zijn. Een nog mooier scenario is natuurlijk als ik net als mijn vader scoor", zegt de vleugelspeler voor de camera van NUsport.

"Ik word inderdaad veel vergeleken met mijn vader en dat is leuk, maar ik moet zelf het beste uit mijn carrière halen en mijn best doen in de finale. Of ik al oefen op een puntertje? Nee, het komt er vanzelf wel uit als het nodig is."

Kluivert, die dit seizoen debuteerde in de hoofdmacht van Ajax, praat wel veel met zijn vader over de finale. "Hij zegt dat ik moet genieten en plezier moet hebben, dan komen mijn kwaliteiten naar voren. Focus is ook belangrijk, je door niets laten afleiden. Ik denk dat dat wel in me zit."

Van der Sar

Patrick Kluivert was 18 jaar en 328 dagen toen hij 22 jaar geleden de Champions League won met Ajax. Mocht zoon Justin woensdag de Europa League winnen, dan is hij met 18 jaar en 19 dagen een stuk jonger.

"Ik ben inderdaad een stuk jonger dan hij destijds was en het is goed mogelijk dat we winnen, dus we gaan er vol voor. Het gevoel is goed en het is lekker rustig in de groep", is de aanvaller van Ajax vol verrtrouwen.

In aanloop naar de finale denkt Kluivert dat ook algemeen directeur Edwin van der Sar en assistent-trainer Dennis Bergkamp een belangrijke rol kunnen spelen. Van der Sar was jarenlang doelman bij United.

"Hij heeft er lang gespeeld en dat is mooi, dus het is wel een goed idee om nog even met hem te praten. Bergkamp heeft ook grote finales gespeeld en kan ons ook veel bijbrengen. Met hen kan ik het over de spanning hebben die erbij komt kijken."

Spanning

Van die druk heeft Kluivert nu nog geen last. "De spanning speelt een rol, maar nu voel ik dat nog niet. Een dag voor de wedstrijd krijg ik gezonde kriebels in mijn buik, maar dat is alleen maar goed. Daar word je beter van."

Volgens de jonge vleugelspeler werken de Amsterdammers met een goed gevoel toe naar de confrontatie met United. "We waren twee dagen vrij en vandaag zijn we begonnen met hard trainen, dus we zijn er klaar voor."

De finale tussen Ajax en Manchester United begint woensdag om 20.45 uur in de Friends Arena in Stockholm. De eerste Europese eindstrijd van de Amsterdammers in 21 jaar wordt geleid door de Sloveense arbiter Damir Skomina.