'Eerste titel Monaco sinds 2000 is resultaat van jaren hard werken'

Monaco, dat dit seizoen internationaal indruk maakte door met een jonge ploeg tot de halve finale van de Champions League te komen, vierde de achtste titel in de clubhistorie na een 2-0 zege op Saint-Etienne.

"Het is een fantastisch seizoen van een geweldig team. We hebben veel sterke tegenstanders verslagen", was Jardim, die sinds 2014 aan het roer staat in Monaco, na het kampioensduel lovend over zijn ploeg.

De 42-jarige Portugees vond dat zijn spelers het hebben verdiend om nu even te ontladen. "Iedereen heeft hard gewerkt. Niet alleen dit seizoen, maar ook de twee jaar hiervoor. Nu is het tijd om feest te vieren."

Monaco werd in de halve finale van de Champions League uitgeschakeld door Juventus. In de eindstrijd van de Coupe de la Ligue was Paris Saint-Germain, dat in de voorgaande vier jaar de landstitel pakte, met 4-1 te sterk.

Mbappé

Vooral spits Kylian Mbappé imponeerde dit seizoen bij Monaco. De pas 18-jarige Fransman maakte al vijftien doelpunten in de Ligue 1 en was in de Champions League zesmaal trefzeker. Jardim loofde echter vooral het collectief.

"Dit is het mooiste seizoen uit de clubhistorie. We hebben de halve finale van de Champions League gehaald, stonden in de finale van de Coupe de la Ligue en hebben nu de landstitel gepakt", somde de trainer op.

Jardim, oud-trainer van onder meer Olympiakos Piraeus en Sporting Lissabon, pakte de eerste grote prijs in zijn trainersloopbaan. "Het is geweldig om een prijs te winnen met een team dat niet favoriet is. Dit is mijn belangrijkste prijs als trainer."

Monaco, dat eerder kampioen werd in 1961, 1963, 1978, 1982, 1988, 1997 en 2000, sluit het seizoen zaterdag af met een uitduel met nummer negen Stade Rennes.

