Zweedse kraker Göteborg-AIK uitgesteld vanwege matchfixing

Een speler van AIK zegt dat hem een groot geldbedrag beloofd is als hij ervoor zou zorgen dat zijn club zou verliezen. De speler, van wie de identiteit niet bekend is gemaakt, waarschuwde vervolgens de voetbalbond.

De Zweedse voetbalbond sprak in een verklaring van een ernstige aanval op het Zweedse voetbal. "We zullen dit nooit, maar dan ook nooit accepteren en daarom is het van belang krachtig te handelen", zei voorzitter Hakan Sjöstrand.

Beide clubs stemden in met het niet laten doorgaan van de wedstrijd. "Het gaat uiteindelijk niet om één enkele wedstrijd, uitgangspunt is dat al onze wedstrijden veilig en eerlijk worden gespeeld. Op basis van de informatie die we nu hebben, kunnen we dat niet garanderen", aldus Sjöstrand.

Politie

De politie is ingeschakeld en heeft een onderzoek ingesteld. "Ik ben heel blij dat deze speler de moed heeft gehad het ons te vertellen. Hem is een aanzienlijk bedrag aangeboden", laat een woordvoerder weten.

"Het beste medicijn tegen deze bedreigingen van de sport is samenwerking met de politie. We hebben een speciale taakgroep voor het onderzoek opgezet."

Er waren de laatste maanden meer incidenten van machfixing in het internationale voetbal. Zo ontkwam Anderlecht-icoon Olivier Deschacht in december aan een celstraf voor het overtreden van de kansspelwet in België en werd de trainer van het Spaanse Eldense opgepakt na een 12-0 nederlaag.

Grote clubs

Göteborg en AIK gelden als grote clubs in Zweden. Göteborg werd achttien keer landskampioen, waarvan voor het laatst in 2007. AIK pakte in 2009 de laatste van elf landstitels.

Beide clubs zijn matig begonnen aan het huidige seizoen in Zweden, dat negen speelronden onderweg is. Göteborg bezet de elfde plaats en AIK is de huidige nummer zes van de Allsvenskan.