ADO wijzigt naam van stadion door komst nieuwe hoofdsponsor

Cars Jeans volgt Basic-Fit, dat de voorgaande zes seizoenen op het shirt van ADO prijkte, op als hoofdsponsor. Het Kyocera Stadion wordt binnen afzienbare tijd omgedoopt tot het Cars Jeans Stadion.

"Dankzij Cars Jeans kan ADO Den Haag de komende drie jaar weer belangrijke stappen zetten richting een sportief en financieel gezonde toekomst", zegt Mattijs Manders, algemeen directeur van ADO, op de site van de club.

"Met Cars Jeans als nieuwe sponsor gaat ADO Den Haag een nieuwe fase in met een samenwerking die voor ons ongeëvenaard is, en dan ook nog voor een langere periode. Hier mogen wij in alle opzichten zeer trots op zijn."

ADO, de lange tijd financieel in zwaar weer verkeerde, werd in februari van dit jaar door de licentiecommissie van de KNVB ingedeeld in de 'veilige' categorie 2. Dat kwam vooral door de betaling die grootaandeelhouder Hui Wang in januari deed.

Na een langslepend conflict besliste de rechter dat United Vansen, het bedrijf van de Chinees, een bedrag van van 2,5 miljoen euro moest overmaken. Daardoor kreeg ADO meer financiële ruimte.

Groenendijk

ADO kende onder trainer Alfons Groenendijk, die in februari de ontslagen Zeljko Petrovic opvolgde, een uitstekend slot van het seizoen.

In de dertien wedstrijden onder leiding van Groenendijk vergaarde ADO liefst 21 punten. Daardoor klommen de Hagenaars van een degradatieplek op naar plaats elf in de Eredivisie, waardoor ze ook volgend seizoen op het hoogste niveau spelen.

ADO is de tweede Eredivisionist in korte tijd die de naam van zijn stadion wijzigt om een commerciële reden. Onlangs werd Excelsior-stadion Woudestein, zoals de thuishaven van de Rotterdammers altijd heette, omgedoopt tot het Van Donge & De Roo Stadion.

