Fellaini door hamstringblessure onzeker voor finale tegen Ajax

"Fellaini vertelde dat het geen spierscheuring was", zegt Mourinho op de website van Manchester United. "Met zijn ervaring zegt hij dat het een minimale blessure is. Maar laten we het onderzoek donderdag afwachten."

"Fellaini heeft eerder in zijn carrière een spierscheuring gehad en zegt dat het nu anders voelt", aldus Moruinho. "Hij zegt dat hij een slecht gevoel in zijn hamstring heeft. Als ik moet vertrouwen op Marouane's gevoel, dan denk ik dat hij in orde is."

Ook Juan Mata verliet ogenschijnlijk geblesseerd het veld tegen Southampton, maar Mourinho vertelde dat het meespelen van de Spanjaard tegen Ajax niet in gevaar is.

"Ik heb hem gewoon naar binnen gestuurd om geen risico te nemen. Hij kreeg een tik, maar er is geen probleem."

United mist in de finale in Stockholm van komende woensdag sowieso de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic, Marcos Rojo, Luke Shaw, Ashley Young en Timothy Fous-Mensah. Bovendien zit verdediger Eric Bailly een schorsing uit.

Ajax

Door het gelijkspel tegen Southampton is United al vier duels zonder overwinning. Zondag speelt de ploeg zijn laatste competitieduel, thuis tegen Crystal Palace.

Ajax heeft in aanloop naar de finale anderhalve week geen wedstrijd. Mourinho kaartte dat verschil na de wedstrijd in Southampton nogmaals aan.

"Jullie weten er meer van dan ik", zei Mourinho woensdag tegen de volle perszaal. "Want jullie zijn al in Engeland sinds je geboorte. Ik ben hier pas zeven jaar. Maar nog nooit heb ik enige zorg gezien voor Engelse clubs die actief zijn in een Europese competitie."

"Ik zag dat niet met Chelsea, niet met Manchester United, niet met Manchester City, ik heb nog nooit enige hulp gezien. Het is gewoon een verloren strijd."

De verwachting is dat Mourinho zondag veel spelers rust geeft tegen Crystal Palace. Voor beide clubs staat er niets op het spel. De Portugees laat de Europa League-finale prevaleren boven de Premier League, waar United door mindere resultaten deze maand kansloos werd voor een top vier-klassering.

"Ik hoop dat Big Sam laat zien dat hij een grote vriend van me is", doelt Mourinho lachend op Crystal Palace-manager Sam Allardyce. De twee lagen in het verleden meerdere malen met elkaar in de clinch.

"Ik hoop dat hij Wilfried Zaha zegt rustig aan te doen en dat hij Christian Benteke thuis laat. Ik hoop dat hij zacht is voor ons."

Bekijk de stand en het programma in de Premier League