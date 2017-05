Real Madrid nadert titel na ruime zege, United speelt weer gelijk

Real Madrid heeft daardoor drie punten meer dan titelverdediger FC Barcelona, dat zondag het seizoen in La Liga afsluit met een thuiswedstrijd tegen Eibar.

Cristiano Ronaldo nam woensdag de eerste twee doelpunten van Real voor zijn rekening en staat nu op 24 competitietreffers. Daarmee is de Portugees derde op de topscorerslijst, achter Lionel Messi (35 goals) en Luis Suarez (28).

Het eerste doelpunt van Ronaldo viel woensdag al na tien minuten, de tweede kort na rust. Oud-Feyenoorder John Guidetti zorgde in de 69e minuut nog wel voor de aansluitingstreffer.

Celta stond toen al met tien man na rood voor Iago Aspas. Direct na de 1-2 vergrootte Karim Benzema de marge weer naar twee. Toni Kroos bepaalde kort voor tijd de eindstand op 1-4.

Manchester United

Manchester United wist voor de vijfde keer op rij niet te winnen in de Premier League. De tegenstander van Ajax in de finale van de Europa League speelde de voorlaatste competitiewedstrijd met 0-0 gelijk tegen Southampton, dat in de beginfase nog een strafschop miste.

Voor United stond er niets meer op het spel. Het elftal van manager José Mourinho eindigt dit seizoen als zesde en winst van de Europa League moet het seizoen voor United redden.

De eindstrijd tegen Ajax is op woensdag 24 mei in Stockholm. United sluit het Premier League-seizoen eerst af met een thuisduel met Crystal Palace.

Daley Blind kreeg woensdag rust van Mourinho. Ook Paul Pogba deed niet mee. De Fransman verbleef in Frankrijk voor de begrafenis van zijn vader. Juan Mata en Marouane Fellaini vielen geblesseerd uit. Bij Southampton bleef Jordy Clasie op de bank.

Voor Manchester United was het de vijftiende keer dit seizoen dat een competitiewedstrijd in een gelijkspel eindigde. De Engelse club won op 23 april voor het laatst in de Premier League, uit tegen Burnley.

